Кравчук пояснив, як можна змусити російські війська забратися з України

Колишній президент України Леонід Кравчук в деталях пояснив, як можна домогтися того, щоб російські окупаційні війська покинули райони Донбасу.
Змусити російську владу відвести своє війська з окупованих українських територій на Донбасі можна лише спільними санкційними зусиллями США і Європи. Про це в ефірі телеканалу Україна 24 заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі на Мінських переговорах Леонід Кравчук.
Він вважає, що позитивний рух в переговорах вперед неможливо без врегулювання ситуації з перемир'ям.
"Вплинути на Росію може тільки світова спільнота. Європа нарешті зрозуміла, з ким має справу. США з приходом президента Байдена фактично теж заявили, що Україна наодинці з Росією не залишиться. Думаю, тільки спільними зусиллями ми змусимо Росію жити в рамках міжнародного права і піти геть з української землі", – сказав Кравчук.
При цьому він зазначив, що Росія ні в найменшій мірі не бажає, щоб на Донбасі настав мир.
"Ми повинні виходити з цього - поки Росія не змінить свою філософію щодо України як підпорядкованої їй території, говорити з ними дуже важко", – зазначив Кравчук.
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Війна на Донбасі:
- Російсько-терористичні війська 26 березня обстріляли позиції української армії поблизу населеного пункту Шуми на Донбасі. Загинули 4 бійці ООС. Двоє отримали поранення.
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
- 31 березня пройшло засідання ТКГ, в рамках якого Київ запропонував встановити новий режим перемир'я на Донбасі з 1 квітня. РФ таку ідею не підтримала.
- 2 квітня пройшли перші телефонні переговори президента України Зеленського з президентом США Байденом. В ході дискусії американська сторона підтвердила підтримку Києва в російсько-українському конфлікті на Донбасі.