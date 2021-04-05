Кравчук пояснив, як можна змусити російські війська забратися з України

Леонід Кравчук / УНІАН

Змусити російську владу відвести своє війська з окупованих українських територій на Донбасі можна лише спільними санкційними зусиллями США і Європи. Про це в ефірі телеканалу Україна 24 заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі на Мінських переговорах Леонід Кравчук.

Він вважає, що позитивний рух в переговорах вперед неможливо без врегулювання ситуації з перемир'ям.

"Вплинути на Росію може тільки світова спільнота. Європа нарешті зрозуміла, з ким має справу. США з приходом президента Байдена фактично теж заявили, що Україна наодинці з Росією не залишиться. Думаю, тільки спільними зусиллями ми змусимо Росію жити в рамках міжнародного права і піти геть з української землі", – сказав Кравчук.

При цьому він зазначив, що Росія ні в найменшій мірі не бажає, щоб на Донбасі настав мир.

"Ми повинні виходити з цього - поки Росія не змінить свою філософію щодо України як підпорядкованої їй території, говорити з ними дуже важко", – зазначив Кравчук.

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Війна на Донбасі: