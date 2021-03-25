Кравчук передрік долю нового мирного плану щодо Донбасу

Перший президент України вважає, що нормандської зустрічі не буде до узгодження нового плану щодо Донбасу.
Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що нормандська зустріч на вищому рівні може не пройти в квітні з ряду важливих причин.
За його словами, про дату нормандської зустрічі щодо Донбасу не варто говорити, поки не буде узгоджений новий план з мирного врегулювання конфлікту на сході країни.
"На жаль, зараз я вже не можу так сказати, тому що життя змінюється і процеси постійно уточнюються, аналіз стає більш глибоким і факти - більш очевидними. Головне, дії стають більш відкритими. Тому сказати, що зустріч буде в квітні... я не знаю", - зазначив Кравчук, передає Україна 24.
На думку Кравчука, зустрічі не буде, поки політичні радники не домовляться про спільний план на основі запропонованих Німеччиною і Франції кластерів для реалізації Мінських угод.
"Поки не буде узгоджено це питання на рівні політичних радників, поки вони не домовляться про спільний план, запропонований Францією, Німеччиною та Україною, а поки Росія мовчить... то говорити про зустріч на вищому рівні - немає такої можливості. Тим більше не можна говорити про дату зустрічі", - додав Кравчук.
читайте такожУ Кравчука спрогнозували відповідь Росії щодо мирного плану на Донбасі
Мирний план по Донбасу - про що раніше повідомляв Главред:
- Глава Офісу президента Андрій Єрмак 5 березня заявив, що Росія повинна погодитися з мирним планом по Донбасу у тому випадку, якщо росіяни налаштовані на врегулювання конфлікту. Україна дотримується перемир'я в зоні збройної конфронтації, однак ЗСУ дадуть відсіч противнику в разі провокацій.
- Радник глави ОП Олексій Арестович стверджував, що Німеччина і Франція представлять мирний план по Донбасу до кінця березня. Не виключений сценарій, при якому РФ відмовиться від мирного механізму і перейде до ескалації конфлікту.
- Голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук говорив, що Росія вже ознайомлена з мирним планом по Донбасу. При цьому в Москві воліють не коментувати цю інформацію.