Кравчук передрік долю нового мирного плану щодо Донбасу

Кравчук висловився про майбутню зустріч у нормандському форматі / УНІАН

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що нормандська зустріч на вищому рівні може не пройти в квітні з ряду важливих причин.

За його словами, про дату нормандської зустрічі щодо Донбасу не варто говорити, поки не буде узгоджений новий план з мирного врегулювання конфлікту на сході країни.

"На жаль, зараз я вже не можу так сказати, тому що життя змінюється і процеси постійно уточнюються, аналіз стає більш глибоким і факти - більш очевидними. Головне, дії стають більш відкритими. Тому сказати, що зустріч буде в квітні... я не знаю", - зазначив Кравчук, передає Україна 24.

На думку Кравчука, зустрічі не буде, поки політичні радники не домовляться про спільний план на основі запропонованих Німеччиною і Франції кластерів для реалізації Мінських угод.

"Поки не буде узгоджено це питання на рівні політичних радників, поки вони не домовляться про спільний план, запропонований Францією, Німеччиною та Україною, а поки Росія мовчить... то говорити про зустріч на вищому рівні - немає такої можливості. Тим більше не можна говорити про дату зустрічі", - додав Кравчук.

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