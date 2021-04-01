Кравчук розповів про нову пропозицію України щодо Донбасу

Кравчук розповів про перемир'я на Донбасі / УНІАН

Глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що на наступному засіданні 14 квітня буде піднімати питання про перемир'я на Донбасі у період великодніх свят.

"У нас буде засідання 14 квітня, і ми це питання піднімемо. Тому що на Великдень люди будуть більше ходити на могилки, рухатися по території, тому потрібно думати про розмінування і контроль. Якщо думати про людину, тобто про що думати", - сказав Кравчук.

При цьому Кравчук вважає, що таке перемир'я буде тільки тимчасовим.

"Це явище тимчасове: тиждень проходить – і знову війна", – сказав Кравчук.

Він також зазначив, що необхідно буде домовлятися і про повне припинення вогню, так як без цього неможливо вирішувати політичні питання.

"Я кажу, щоб ми прийняли рішення, такі кроки, які забезпечать припинення вогню. Після цього можуть вирішуватися політичні питання і питання безпеки. Таким чином, ми будемо рухатися до миру", – сказав Кравчук, передає Україна 24.

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Зазначимо, глава делегації України в ТКГ Леонід Кравчук на засіданні 31 березня запропонував з 1 квітня повернутися до дотримання повномасштабного режиму припинення вогню на Донбасі. Однак делегація РФ таку ініціативу не підтримала. Росіяни виступили проти, незважаючи на заяви Франції та Німеччини, які 30 березня закликали до припинення вогню в зоні російсько-українського конфлікту, а також позицію ОБСЄ.

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