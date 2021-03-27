Кравчук різко висловився на адресу Росії через загострення на Донбасі

Кравчук різко прокоментував загострення на Донбасі / УНІАН

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що виконання Мінських домовленостей про всеосяжний режим припинення вогню на Донбасі поставлено під загрозу через постійні провокації з боку проросійських бойовиків.

"Виконання Мінських домовленостей про всеосяжну тишу ставиться під загрозу. Було пряме грубе порушення - використана зброя, заборонена Мінськими домовленостями. Було ще використано снайперів і, таким чином, ми маємо реальний факт порушення всіх домовленостей у мінському форматі", — заявити Кравчук у програмі Свобода слова Савіка Шустера.

Кравчук зазначив, що після екстреного засідання підгрупи ТКГ з безпеки можна буде говорити про відновлення "тиші" на Донбасі.

"Є інформація, що це (засідання підгрупи - ред.) може відбутися завтра. Після цього вже можна буде говорити про конкретні кроки, які будуть прийняті. Зараз наше завдання не допустити ескалації, розширення конфлікту", - зазначив він.

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За словами Кравчука, Росія не відмовиться від своєї головної позиції - яка полягає в тому, що Україна була, є і буде в сфері її стратегічних інтересів.

"В Україну можуть бути висунуті й інші територіальні претензії. Росія хоче знищити Україну, і ми повинні розуміти це", - заявив Кравчук.

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