Кравчук різко висловився на адресу Росії через загострення на Донбасі

За словами першого президента України, виконання "Мінська" під загрозою зриву.
Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що виконання Мінських домовленостей про всеосяжний режим припинення вогню на Донбасі поставлено під загрозу через постійні провокації з боку проросійських бойовиків.
"Виконання Мінських домовленостей про всеосяжну тишу ставиться під загрозу. Було пряме грубе порушення - використана зброя, заборонена Мінськими домовленостями. Було ще використано снайперів і, таким чином, ми маємо реальний факт порушення всіх домовленостей у мінському форматі", — заявити Кравчук у програмі Свобода слова Савіка Шустера.
Кравчук зазначив, що після екстреного засідання підгрупи ТКГ з безпеки можна буде говорити про відновлення "тиші" на Донбасі.
"Є інформація, що це (засідання підгрупи - ред.) може відбутися завтра. Після цього вже можна буде говорити про конкретні кроки, які будуть прийняті. Зараз наше завдання не допустити ескалації, розширення конфлікту", - зазначив він.
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За словами Кравчука, Росія не відмовиться від своєї головної позиції - яка полягає в тому, що Україна була, є і буде в сфері її стратегічних інтересів.
"В Україну можуть бути висунуті й інші територіальні претензії. Росія хоче знищити Україну, і ми повинні розуміти це", - заявив Кравчук.
Ситуація на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред:
- Вдень, 26 березня, бойовики з мінометів та іншого озброєння обстріляли позиції Об'єднаних сил біля шумів.
- В результаті ворожого обстрілу четверо українських військових загинули, а двоє - отримали поранення.
- Радник української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Олексій Арестович заявив, що Україна ініціює позачергове засідання підгрупи з безпеки, через загострення на Донбасі, внаслідок чого загинули четверо українських військових.
- Глава делегації Києва в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що якщо Росія і надалі блокуватиме переговори щодо Донбасу, то вивести ситуацію з глухого кута можна буде тільки із застосуванням серйозних заходів.
- Загострення ситуації в зоні російсько-українського конфлікту на Донбасі триватиме до початку нової хвилі переговорів у Нормандському форматі. Українська армія перебуває в стані боєготовності і готова завдати удару у відповідь по противнику, сказав голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія.