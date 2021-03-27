Кравчук зробив важливу заяву через ескалацію на Донбасі

За словами Леоніда Кравчука, екстрене засідання ініціювала делегація України.
Сьогодні, 27 березня, може пройти екстрене засідання робочої підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи через загибель чотирьох українських військових під Шумами на Донбасі в п'ятницю, 26 березня.
Як повідомив глава української делегації ТКГ Леонід Кравчук, проведення екстреного засідання ініціювала українська делегація в ТКГ.
На ньому буде розглянуто питання ескалації ситуації на Донбасі.
"Підгрупа з питань безпеки вчора офіційно звернулася до пані Хайді Грау - модератора переговорів і представниці ОБСЄ в ТКГ — екстрено скликати засідання підгрупи, на якому проаналізувати ситуацію і вжити відповідних заходів ... вчора ми отримали попередню згоду. І, незважаючи на те, що сьогодні субота, нам повідомили, що таке засідання може відбутися", - сказав Кравчук, передає телеканал ДІМ.
Пізніше представник української делегації в Тристоронньої контактній групі Олексій Арестович повідомив, що в суботу, 27 березня, не відбудеться позачергове засідання підгрупи з безпеки ТКГ, яке планували провести через загострення на Донбасі.
"Було прийнято рішення не проводити сьогодні екстреного позачергового засідання підгрупи з безпеки для обговорення інциденту із загибеллю військовослужбовців ЗСУ 26 березня в Донецькій області", - заявив Арестович, передає Інтерфакс-Україна.
За його словами, засідання ТКГ має відбутися у вівторок, 30 березня. А консультації радників нормандського формату триватимуть ще два дні.
Загострення на Донбасі-про що раніше повідомляв Главред:
- Російські незаконні збройні формування 26 березня обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу шумів. В результаті ворожого вогню загинули 4 українських військових.
- Радник делегації України в ТКГ по Донбасу Олексій Арестович заявив, що Київ у зв'язку з ситуацією має намір ініціювати позачергове засідання групи з безпеки. Переговори планують провести 27 березня. Очікується відповідь російської сторони.
- Президент України Володимир Зеленський закликав усіх лідерів країн нормандської четвірки докласти максимальних зусиль для того, щоб на Донбасі був повністю збережений режим припинення вогню.
- Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що виконання Мінських домовленостей про всеосяжний режим припинення вогню на Донбасі поставлено під загрозу через постійні провокації з боку проросійських бойовиків.