Кравчук зробив важливу заяву через ескалацію на Донбасі

Леонід Кравчук / УНІАН

Сьогодні, 27 березня, може пройти екстрене засідання робочої підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи через загибель чотирьох українських військових під Шумами на Донбасі в п'ятницю, 26 березня.

Як повідомив глава української делегації ТКГ Леонід Кравчук, проведення екстреного засідання ініціювала українська делегація в ТКГ.

На ньому буде розглянуто питання ескалації ситуації на Донбасі.

"Підгрупа з питань безпеки вчора офіційно звернулася до пані Хайді Грау - модератора переговорів і представниці ОБСЄ в ТКГ — екстрено скликати засідання підгрупи, на якому проаналізувати ситуацію і вжити відповідних заходів ... вчора ми отримали попередню згоду. І, незважаючи на те, що сьогодні субота, нам повідомили, що таке засідання може відбутися", - сказав Кравчук, передає телеканал ДІМ.

Пізніше представник української делегації в Тристоронньої контактній групі Олексій Арестович повідомив, що в суботу, 27 березня, не відбудеться позачергове засідання підгрупи з безпеки ТКГ, яке планували провести через загострення на Донбасі.

"Було прийнято рішення не проводити сьогодні екстреного позачергового засідання підгрупи з безпеки для обговорення інциденту із загибеллю військовослужбовців ЗСУ 26 березня в Донецькій області", - заявив Арестович, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, засідання ТКГ має відбутися у вівторок, 30 березня. А консультації радників нормандського формату триватимуть ще два дні.

Загострення на Донбасі-про що раніше повідомляв Главред: