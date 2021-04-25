Кравчук зробив заяву про нові переговори і перемир'я на Донбасі

Кравчук висловився про ситуацію на Днбасі / УНІАН

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що ТКГ на засіданні 28 квітня розгляне додаткові кроки щодо посилення контролю над дотриманням режиму припинення вогню на Донбасі.

"Ми, українська сторона, неодноразово пропонували вдосконалити координаційний механізм контролю над тим, хто порушує тишу, хто веде вогонь, хто вбиває. Нам постійно говорили, що нинішній механізм - не досконалий", — пояснив Кравчук, передає телеканал ДОМ.

У зв'язку з цим українська сторона надала свої пропозиції щодо вдосконалення механізму контролю.

"Я запропонував документ, там сім пунктів доповнень до того механізму, який вже задіяний з липня 2020 року. Передав його послу від ОБСЄ в ТКГ пані Хайді Грау. На останньому засіданні ТКГ наш документ, пропозиції ОРДЛО і пропозиції Росії були взяті до обговорення. І, як мені відомо, український документ був прийнятий за основу. Це вперше. І навіть керівник ТКГ, посол від ОБСЄ сказала, що це історична подія", - повідомив Кравчук.

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Він зазначив, що пропозиції української сторони стосувалися трьох основних напрямків.

"По-перше, посилити контроль над дотриманням режиму припинення вогню, в тому числі, за допомогою місії ОБСЄ, чиї спостерігачі присутні на Донбасі. Друге - санкції, покарання тих, хто порушив режим тиші. Третє - як тільки є порушення, є загиблі, будь-яка сторона може вимагати зібрати негайно робочу групу, щоб обговорити і вжити заходів. Негайно. Протягом 12 годин", - перерахував Кравчук.

Зараз цей документ удосконалює робоча група в ТКГ, яка планує 27 квітня обговорити підсумковий варіант з урахуванням пропозицій України, Росії та ОРДЛО.

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"Якщо вони прийдуть до якогось позитивного висновку, ми його обговоримо на загальній ТКГ 28 квітня і приймемо цей документ. Це буде, я вважаю, дуже важливий крок до встановлення миру на Донбасі. Дуже", - підсумував Кравчук.

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