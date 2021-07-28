Кравчук у реанімації: хто представлятиме Україну в ТКГ

Резніков може замінити Кравчука в ТКГ / УНІАН

Українську делегацію в Тристоронній контактній групі очолює Леонід Кравчук. Як заявив віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, після лікарняного він продовжить управління. Інакше Україну на засіданнях представлятиме Олексій Резніков.

"Екстрене засідання робочої групи ТКГ з питань безпеки на постійній основі відбувається для того, щоб врегулювати ситуацію порушення режиму тиші і припинення вогню, не потрібно скликати саме Тристоронню контактну групу. Є відпрацьований механізм, цим займаються наші представники в підгрупі з безпеки. Що стосується наступного планового засідання ТКГ - це кінець серпня", - зазначив віце-прем'єр, передає Україна 24.

Тому що, за його словами, щороку в серпні роз'їжджаються всі представники, зокрема представники ОБСЄ.

"Очолює українську делегацію в ТКГ Леонід Кравчук. І на сьогоднішній день поки він знаходиться на лікарняному, я не буду розкривати питання медичного та приватного характеру. Завершиться його лікарняний - і він продовжить, я сподіваюся, абсолютно точно так само управляти українською делегацією. Якщо раптом він не буде мати можливість взяти участь у засіданні, я як перший заступник глави української делегації представлятиму Україну під час тих засідань", - заявив Резніков.

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Здоров'я Леоніда Кравчука - про що раніше повідомляв Главред:

Леоніда Кравчука прооперували ще 29 червня. Через це він вперше за багато років пропустив урочисте засідання Верховної Ради, проведене з нагоди Дня Конституції.

Про проведену операцію розповів представник української делегації в ТКГ Олексій Арестович. Водночас він зазначив, що політик просив його не коментувати нічого, крім самого факту хірургічного втручання.

Стан здоров'я Кравчука не покращилося після операції, повідомила прес-секретар Кравчука Оксана Сибірцева.