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Кравчук висунув жорстке звинувачення на адресу Путіна через Донбас

4 квітня 2021, 02:31

Росія не хоче миру на Донбасі, впевнений Леонід Кравчук.

Кравчук
Леонід Кравчук / segodnya.ua

Україна спільними зусиллями з США і Європою здатна змусити Росію покинути окуповані українські території, заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

Як підкреслив він в ефірі телеканалу Україна 24, Україна хоче, щоб на Донбасі був мир, але Росія цього не хоче.

"Вона хоче залишити все, як є, вона хоче підпорядкувати собі Україну - або зробити її губернією, або просто зруйнувати. Це філософія Росія, яку вона проголосила вустами Путіна. Ми повинні з цього виходити - поки Росія не змінить свою філософію щодо України як підпорядкованої їй території, то говорити з ними дуже важко. Але йти вперед неможливо, поки не буде врегульована ситуація тиші, перестануть стріляти і вбивати", - заявив він.

За словами першого президента, треба виходити з того, що Росія "не хоче тиші, не хоче миру на Донбасі".

"Вплинути на Росію може тільки світова спільнота. На моє глибоке переконання, я вірю, що це буде зроблено, тому що Європа нарешті зрозуміла, з ким вона має справу. США з приходом Байдена фактично теж заявили, що Україна один на один з Росією не залишиться, що її суверенітет і територіальна цілісність захищатиметься. Думаю, спільними зусиллями ми змусимо Росію жити в рамках міжнародного права і піти геть з української землі, але для цього потрібен час і наші активні дії - зміцнювати оборону, об'єднувати суспільство. Ми повинні продемонструвати єдність, коли йдеться про життя народу, про нашу територію, суверенітет, незалежність. Я думаю, що з часом так і буде", - додав Кравчук.

Загострення на Донбасі:

  • 31 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань Захід 2021 стягує з усієї території РФ батальйонні тактичні групи к східним кордонам України.
  • У вівторок, 30 березня, в ході позачергового засідання Верховної Ради виступив Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Він розкрив деталі загибелі 4 українських військових на Донбасі поблизу шумів. За його словами, військові загинули від снайперського пострілу під час розмінування району насосної станції.
  • 30 березня Верховна Рада прийняла постанову, в якій засудила загострення бойових дій на Донбасі. Український парламент зажадав від Росії негайно припинити бойові дії і закликав світову спільноту вплинути на РФ.
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