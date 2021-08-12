Кравчук "випаде" з переговорів у ТКГ до кінця року: у Єрмака назвали заміну

Олексій Резніков / УНІАН

Леонід Кравчук зможе повернутися на пост глави української делегації в Тристоронній контактній групі після того, як пройде лікування і реабілітацію, заявив спікер української делегації ТКГ, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Як підкреслив він в ефірі на каналі Україна 24, віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков може замінювати Кравчука ще кілька місяців.

Радник глави ОП не виключив, що Резніков може замінювати Кравчука в ТКГ навіть до кінця 2021 року.

"Перший заступник глави делегації (Рєзніков, — ред.) керує "мінською групою". Я думаю, що він залишиться як мінімум на пару місяців керівником, поки Леонід Макарович пройде лікування і реабілітацію, а може і до кінця року", — заявив Арестович.

Леоніда Кравчука прооперували ще 29 червня. Через це він вперше за багато років пропустив урочисте засідання Верховної Ради, проведене з нагоди Дня Конституції.

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Про проведену операцію розповів представник української делегації в ТКГ Олексій Арестович. Водночас він зазначив, що політик просив його не коментувати нічого, крім самого факту хірургічного втручання.

Стан здоров'я Кравчука не покращилося після операції, повідомила прес-секретар Кравчука Оксана Сибірцева.