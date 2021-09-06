Кравчук вийшов з коми: впізнає близьких, але не говорить – джерело

Леонід Кравчук / УНІАН

Перший президент України Леонід Кравчук після операції, яку йому провели в кінці червня, знаходиться на реабілітації в Німеччині.

Про це повідомив виданню Obozrevatel художник Сергій Поярков, якого також прооперували в київському Центрі серця.

"Кравчук ось недавно лежав недалеко від моєї палати - поїхав до Німеччини на реабілітацію", – сказав Поярков.

Операцією самому Пояркову керував відомий кардіохірург Борис Тодуров.

Що відомо про стан Кравчука

Як уточнює Telegram-канал Політика країни, станом на понеділок, 6 вересня, Кравчук перебуває в реанімації клініки в німецькому Мюнхені Munich university clinic.

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За даними людей з оточення першого президента, з Кравчуком на місці постійно перебуває його онук. За словами джерела, йому стало дещо краще.

"Він частково прийшов до тями, йому роблять різні аналізи і дослідження, щоб зрозуміти як він потрапив у стан коми. І головне - які шанси на повне відновлення. Наскільки мені відомо, він прийшов до тями, дізнається свого онука, але говорити не може", - розповів співрозмовник.

Нагадаємо, у травні 2017-го, в Інституті серця Кравчуку проводили стентування судин. Лікарі тоді говорили, що для нього це була перша така операція на серці. Після неї політик жартував: "знаєте, ось як чайник накипає, коли погана вода і його потрібно чистити, так і тут".

29 червня 2021 року стало відомо що Кравчука госпіталізували і зробили операцію на серці.

У пресі з'явилася інформація, що хірургічне втручання пройшло успішно, і Кравчук відновлюється в клініці. Також говорилося про те, що операція була планова.

Пізніше стало відомо, що стан Леоніда Кравчука погіршився. При цьому його рідні заборонили лікарям що-небудь коментувати. Колишнього президента підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

Про проведену операцію розповів представник української делегації в ТКГ Олексій Арестович. Водночас він зазначив, що політик просив його не коментувати нічого, крім самого факту хірургічного втручання.