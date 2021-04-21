Кравчук захотів зустрітися з Путіним і назвав важливу причину

Кравчук заявив про готовність зустрітися з Путіним / УНІАН

Перший президент України та голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що не проти зустрітися в президентом Росії Володимиром Путіним і розповів, як би пройшла його розмова.

"Сам би я поїхав, мені є що сказати Путіну, з чим звернутися до кремлівських політиків, які роздувають ненависть до України. Як писав Солженіцин: у Росії немає друзів, є або вороги, або холуї. Україна - ворог, а Лукашенко і Білорусь – холуї. Ось вам дві позиції російського керівництва", - зазначив Кравчук, передає Україна 24.

За словами Кравчука, він би знайшов що сказати президенту РФ.

"Я б знайшов що сказати, посилаючись на їх поетів, гігантів духу, сказати конкретно Путіну, що я думаю про політичну еліту Росії, які цілі вона ставить, яку місію виконує. Як у тій пісні російської: "І багато я країн перевидів, крокуючи з гвинтівкою в руках". Люди їздять з туристичними намірами, відвідують музеї, Лувр, а російський солдат з гвинтівкою ходить по інших країнах, вбиває, руйнує, і це вважається цивілізаційним процесом", - додав перший президент.

Крім того Кравчука заявив, що російська сторона сама пропонувала представникам України зустріч на Донбасі, тому після пропозиції українського президента Володимира Зеленського російський лідер Володимир Путін перебуває у важкій ситуації.

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"На минулій зустрічі політичних радників нормандського формату Росія висунула одну пропозицію - зустрітися на лінії розмежування на Донбасі і побачити ситуацію безпосередньо там. І тут Володимир Зеленський використав саме цей факт і запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу... Таким чином, Путін поставлений в дуже важку ситуацію. Якщо відмовитися, це означає, що він не підтримує свою ж російську пропозицію", - зазначив Кравчук.

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