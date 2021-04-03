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Кравчук заявив, що у Росії немає друзів, тільки вороги та холуї

3 квітня 2021, 11:15
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Перший президент України вважає, що Росія зовсім не готова сприймати нашу країну як незалежну державу.

Кравчук
Кравчук заявив, що у Росії немає друзів, тільки вороги та холуї / УНІАН

Росія не готова припинити вогонь і встановити мир на сході України, заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу, перший президент України Леонід Кравчук. Він також підкреслив, що у Росії немає друзів, є тільки вороги та холуї.

"У Росії немає друзів, тільки вороги, або холуї. Сьогодні ворог - Україна, а холуй - Білорусь", - сказав Кравчук в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера.

Тому, зазначив Кравчук, єдиний варіант для України - підвищувати свою обороноздатність. Бо рішення про припинення вогню на Донбасі приймають у Росії, а не в ОРДЛО.

"Головна фігура - Росія, а не її військові адміністрації ОРДЛО. Але не вони визначають в ОРДЛО, припиняти вогонь, або не припиняти. Вони діятимуть так, як їм диктуватиме Кремль. Але головне те, що Росія не хоче припинити вогонь", – сказав Кравчук.

Він також нагадав, що на минулому засіданні Тристоронньої контактної групи запропонував звернутися від імені ТКГ "до сторін припинити вогонь, відновити тишу й відновити роботу, яку було розпочато у липні 2020 року".

За його словами, цю пропозицію підтримали спецпредставник голови ОБСЄ Хайді Грау та координатор підгрупи з безпеки керівник СММ ОБСЄ Халіт Чевік, однак Росія відмовилася підтримувати таке звернення.

Кравчук вважає, що Росія "зовсім не готова, щоб сприймати Україну як незалежну державу, вона хоче мати її під собою і знищити її як державу".

Заяви Кравчука - про що йшлося раніше:

  • Глава делегації Києва в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що якщо Росія і надалі блокуватиме переговори щодо Донбасу, то вивести ситуацію з глухого кута можна буде тільки із застосуванням серйозних заходів.
  • Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що президент Росії Володимир Путін має територіальні претензії до України, тому він провокує ескалацію збройного конфлікту на Донбасі.

війна на Донбасі ОРДЛО Леонід Кравчук новини України Росія
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