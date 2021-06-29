Кравчука госпіталізували і зробили серйозну операцію

Леонід Кравчук опинився в лікарні / УНІАН

Колишній президент України і глава делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук сьогодні переніс операцію на серці в лікарні Києва.

Про це 29 червня заявив спікер делегації в ТКГ Олексій Арестович в коментарі LIGA.net.

Напередодні 87-річний політик, мав бути присутнім у Верховній Раді, де проводили урочисте засідання з нагоди Дня Конституції, але Леонід Макарович його пропустив.

Арестович підтвердив факт медичної операції 29 червня, проте подробиці розголошувати не став, пояснивши, що про це його попросив сам Кравчук.

"Але всі подробиці - це особиста справа Леоніда Макаровича і його сім'ї. Питання самопочуття він ще перед операцією попросив мене не коментувати", - сказав він.

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У ЗМІ з'явилася інформація, що операція пройшла успішно, і тепер перший президент відновлюється в клініці в палаті. Зазначається, що операція була проведена планово.

При цьому в оточенні Кравчука теж не розголошують деталі, і не коментують, як себе почуває політик.

Також немає інформації про те, чи зможе Леонід Макарович продовжити роботу в ТКГ.

Вчора прессекретар Кравчука Оксана Сибірцева розповіла, що він пропустив урочисте засідання в парламенті за станом здоров'я.

Так, здоров'я зараз не дозволяє політику працювати і відвідувати будь-які заходи.

Крім того, зазначається, що лікарі заборонили Кравчуку будь-які навантаження.

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Як раніше повідомляв Главред, Кравчук звинуватив Францію і Німеччину у страху перед РФ і зробив заяву про США в діалозі щодо Донбасу.