Кравчуку стало гірше: експрезидент не може самостійно дихати - ЗМІ

Леонід Кравчук перебуває на апараті ШВЛ / УНІАН

Стан здоров'я Леоніда Кравчука - першого президента України і глави делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу - погіршився. 87-річний політик вже місяць підключений до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ) і не може дихати самостійно.

При цьому родичі експрезидента заборонили лікарям коментувати стан його здоров'я, передає ТСН.

Леонід Кравчук після складної операції на серці перебуває в реанімації Інституту серця МОЗ України в Києві.

"Перший президент України, голова ТКГ на даний момент не може самостійно дихати", - з'ясували журналісти.

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Чотири роки тому, у травні 2017-го, в Інституті серця Кравчуку проводили стентування судин. Лікарі тоді говорили, що для нього це була перша така операція на серці. Після неї політик жартував: "Знаєте, ось як чайник накипає, коли погана вода та його потрібно чистити, так і тут".

Як повідомляв Главред, Леоніда Кравчука прооперували ще 29 червня. Через це він вперше за багато років пропустив урочисте засідання Верховної Ради, проведене з нагоди Дня Конституції.

Про проведену операцію розповів представник української делегації в ТКГ Олексій Арестович. Водночас він зазначив, що політик просив його не коментувати нічого, крім самого факту хірургічного втручання.