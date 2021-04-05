Кремінь накинувся на Мендель за "українську російську мову"

Заяви Юлії Мендель йдуть в розріз з позицією глави держави, вважає Тарас Кремінь.
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь прокоментував заяву прес-секретаря президента Юлії Мендель про існування в Україні української російської мови.
За його словами, заяви Мендель йдуть в розріз з позицією глави держави, заявив він в ефірі Україна 24.
"Дивно, що на 25 році з часу прийняття Конституції і на 30-річчя української незалежності ми маємо в інформаційному просторі такі заяви і звернення, які, на жаль, ніяк не додають оптимізму і кращих умов для розвитку української мови", - підкреслив мовний омбудсмен.
На його думку, це докорінно відрізняється від усього того, що говорилося, в тому числі останнім часом, першими політиками держави.
"Зокрема, три тижні тому президент України підтвердив, що єдина державна мова у нас українська, і вона повинна бути захищена максимально. Тому ніякі спроби применшити її важливість, захист або розвиток не повинні мати перспективи для підтримки", - говорить уповноважений із захисту державної мови.
На його думку, заява Мендель не має під собою ні наукової, ні лексикологічної складової.
"Я щиро сподіваюся, що офіційна позиція Офісу президента не збігається і навряд чи буде збігатися з позицією спікерів. І мені дуже шкода, що ці люди мають відношення до української філології, колись закінчили Київський університет і намагаються розігнати те, що очевидно підходить "п'ятій колоні", - додав Кремінь.
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Російська мова в Україні:
- Напередодні Юлія Мендель заявила про те, що Росія не є монополістом і власником російської мови. За її словами, "українська російська", є також частиною культурного розмаїття України.
- Раніше глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Україні потрібно вітати розвиток нашої російської мови, на якому говорять мільйони громадян, і дозволяти йому вільно розвиватися.
- Державною в нашій країні може бути тільки українська, проте російська є частиною нашої культурної аури і теж належить українцям, вважає він.
- Глава МВС додав, що в умовах гібридної війни Росії проти української держави, в якій велику роль відіграє пропаганда, наша держава зобов'язана використовувати російську для контрпропаганди.
- Аваков підкреслив, що російською у світі говорять близько 300 млн осіб, і тільки половина з них живе на російській території.