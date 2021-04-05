Кремінь накинувся на Мендель за "українську російську мову"

На заяву Юлії Мендель бурхливо відреагував Тарас Кремінь / УНІАН

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь прокоментував заяву прес-секретаря президента Юлії Мендель про існування в Україні української російської мови.

За його словами, заяви Мендель йдуть в розріз з позицією глави держави, заявив він в ефірі Україна 24.

"Дивно, що на 25 році з часу прийняття Конституції і на 30-річчя української незалежності ми маємо в інформаційному просторі такі заяви і звернення, які, на жаль, ніяк не додають оптимізму і кращих умов для розвитку української мови", - підкреслив мовний омбудсмен.

На його думку, це докорінно відрізняється від усього того, що говорилося, в тому числі останнім часом, першими політиками держави.

"Зокрема, три тижні тому президент України підтвердив, що єдина державна мова у нас українська, і вона повинна бути захищена максимально. Тому ніякі спроби применшити її важливість, захист або розвиток не повинні мати перспективи для підтримки", - говорить уповноважений із захисту державної мови.

На його думку, заява Мендель не має під собою ні наукової, ні лексикологічної складової.

"Я щиро сподіваюся, що офіційна позиція Офісу президента не збігається і навряд чи буде збігатися з позицією спікерів. І мені дуже шкода, що ці люди мають відношення до української філології, колись закінчили Київський університет і намагаються розігнати те, що очевидно підходить "п'ятій колоні", - додав Кремінь.

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