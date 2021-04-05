УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Кремінь накинувся на Мендель за "українську російську мову"

5 квітня 2021, 15:17

Заяви Юлії Мендель йдуть в розріз з позицією глави держави, вважає Тарас Кремінь.

Кремінь відповів Мендель З російської мови
На заяву Юлії Мендель бурхливо відреагував Тарас Кремінь / УНІАН

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь прокоментував заяву прес-секретаря президента Юлії Мендель про існування в Україні української російської мови.

За його словами, заяви Мендель йдуть в розріз з позицією глави держави, заявив він в ефірі Україна 24.

"Дивно, що на 25 році з часу прийняття Конституції і на 30-річчя української незалежності ми маємо в інформаційному просторі такі заяви і звернення, які, на жаль, ніяк не додають оптимізму і кращих умов для розвитку української мови", - підкреслив мовний омбудсмен.

На його думку, це докорінно відрізняється від усього того, що говорилося, в тому числі останнім часом, першими політиками держави.

"Зокрема, три тижні тому президент України підтвердив, що єдина державна мова у нас українська, і вона повинна бути захищена максимально. Тому ніякі спроби применшити її важливість, захист або розвиток не повинні мати перспективи для підтримки", - говорить уповноважений із захисту державної мови.

На його думку, заява Мендель не має під собою ні наукової, ні лексикологічної складової.

"Я щиро сподіваюся, що офіційна позиція Офісу президента не збігається і навряд чи буде збігатися з позицією спікерів. І мені дуже шкода, що ці люди мають відношення до української філології, колись закінчили Київський університет і намагаються розігнати те, що очевидно підходить "п'ятій колоні", - додав Кремінь.

читайте такожНіцой "наїхала" на Авакова через слова про російську: з'явилася реакція

Російська мова в Україні:

  • Напередодні Юлія Мендель заявила про те, що Росія не є монополістом і власником російської мови. За її словами, "українська російська", є також частиною культурного розмаїття України.
  • Раніше глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Україні потрібно вітати розвиток нашої російської мови, на якому говорять мільйони громадян, і дозволяти йому вільно розвиватися.
  • Державною в нашій країні може бути тільки українська, проте російська є частиною нашої культурної аури і теж належить українцям, вважає він.
  • Глава МВС додав, що в умовах гібридної війни Росії проти української держави, в якій велику роль відіграє пропаганда, наша держава зобов'язана використовувати російську для контрпропаганди.
  • Аваков підкреслив, що російською у світі говорять близько 300 млн осіб, і тільки половина з них живе на російській території.
українська мова російська мова Тарас Кремінь новини України Юлія Мендель
Зараз ви переглядаєте новину «Кремінь накинувся на Мендель за "українську російську мову"». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Роман на проекті: учасник Голосу зізнався у коханні суперниціРоман на проекті: учасник Голосу зізнався у коханні суперниці Соломія Вітвіцька вперше розповіла про розлучення з чоловікомСоломія Вітвіцька вперше розповіла про розлучення з чоловіком Окупанти Криму зібралися судити Порошенка і Кравчука за блокаду водиОкупанти Криму зібралися судити Порошенка і Кравчука за блокаду води Ексрадник Путіна назвав терміни й умови для примирення України та РосіїЕксрадник Путіна назвав терміни й умови для примирення України та Росії Локдаун для лохів: Тищенко потрапив у новий скандал не випадковоЛокдаун для лохів: Тищенко потрапив у новий скандал не випадково

Останні новини

11:05
Шахраї використовують імена знаменитостей для вимагання
11:01
Дизель по 30 і газ по 20: чим загрожує дефіцит палива в Україні
10:49
Прем'єра на 1+1: чим здивує серіал Слов'яни 2021 Відео
10:44
Зашквари "слуг народу": стало відомо про несподіване покарання для нардепів Відео
10:36
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на сьогодні: прорив та любовні невдачі Відео
Реклама
10:30
Волкер пояснив, чому Зеленський не виконує вимогу РФ щодо Донбасу Відео
10:24
Мокрий сніг та заморозки: синоптик уточнила прогноз погоди на вихідні Відео
10:14
У США оцінили відведення військ РФ від кордонів України та поставили умову Москві Відео
10:12
Путін не може вибрати між Україною та Білоруссю Погляд
09:45
Тілль Ліндеман переспівав радянську пісню про війну Відео
09:27
Насіння соняшнику: в чому користь для організму Відео
09:19
Нова партія вакцини AstraZeneca прибула в Україну: кому "світить" щеплення Відео
09:14
У Зеленського прокоментували пропозицію Путіна щодо зустрічі Відео
09:05
Небезпечні симптоми для чоловіків: які сигнали тіла не можна ігнорувати Відео
09:05
В ОП заловили Путіна на важливому застереженні щодо переговорів з "ЛДНР" Відео
09:03
Карантин в Україні можуть продовжити після 30 червня - міністр Відео
08:48
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на завтра: несподіванки і заборона на зміни Відео
08:38
Мовчання недоімператора: чому Путін "забув" про Україну Погляд
08:18
Кількість хворих на коронавірус в Україні перетнула "червону лінію"
07:50
У Держдепі зробили заяву про летальну зброю для України Відео
Реклама
07:44
Дипломат розкрив плани Путіна щодо зустрічі з Зеленським на Донбасі Відео
07:14
Ведуча 1+1 без ліфчика показала груди на приголомшливих фото
07:09
У Росії заявили про нову "холодну війну" з США Відео
06:56
Росія вирішила вичікувати момент для нападу на Україну Погляд
06:42
Генпрокурор Венедіктова натякнула, що кума Путіна можуть кинути за ґрати Відео
06:30
Виснажливі магнітні бурі з 23 квітня 2021: скільки триватимуть і що робити Відео
06:01
Політолог пояснив, чому небезпечні прямі переговори Зеленського з Путіним Відео
05:28
Вчені продукти, які провокують ранню смерть Відео
05:02
Військовий експерт оцінив найгірший сценарій агресії армії РФ проти України Відео
04:25
Дослідники відшукали ще один спосіб продовження життя
03:50
Зеленський готовий їхати у Донецьк або Луганськ на зустріч з Путіним - Кравчук Відео
03:09
Путін приготував для Зеленського пастку з переговорами по Донбасу - експерт Відео
02:15
Ані Лорак засвітила величезні груди в зухвалому вирізі вбрання
00:53
Експерт розповів, хто напоумив Зеленського запросити Путіна на особисту зустріч Відео
00:19
Вчені знайшли два нових шляхи поширення коронавірусу Відео
22 квітня, четвер
23:58
У Білому домі розкрили плани Байдена щодо санкції проти РФ Відео
23:34
На Вербну неділю в Україні різко зміниться погода Відео
23:30
7 непотрібних Windows-програм, які варто видалити прямо зараз
23:24
Як повинна виглядати вагіна: сім типів Відео
23:00
У Канаді заявили про найпотужнішу загрозу для Європи через дії Росії Відео
Реклама
22:56
Тайський масаж: кому протипоказана процедура Відео
22:48
Тищенко прокоментував скандальне свято для дружини в готелі Відео
22:44
Святкове меню на Лазареву суботу: смачні рецепти Відео
22:41
Лікар назвала найнебезпечніше м'ясо для шашлику Відео
22:36
Чи можна хрустіти суглобами: лікарі дали відповідь Відео
21:58
Ватажки "ЛДНР" після заяви Путіна захотіли зустрітися з Зеленським Відео
21:31
Степанов звернувся до українців через карантин на Великдень Відео
21:17
Тай-чи: схуднення та інші переваги для здоров'я Відео
20:59
Збільшує ризик в три рази: ця звичка "допомагає" Альцгеймера Відео
20:58
У Зеленського різко відповіли Лукашенку на звинувачення Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти