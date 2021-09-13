Буде ще дорожче: в Україні злетять ціни на алкоголь

Зараз документ знаходиться на узгодженні / УНІАН

Мінекономіки розробило і направило на узгодження проєкт постанови про затвердження оновлених мінімальних роздрібних цін (МРЦ) на алкоголь. Передбачається, що документ дозволить легальним виробникам підвищити вартість продукції до економічно обґрунтованого рівня.

Крім того, у відомстві зазначили, що проєкт також покликаний детінізувати ринок алкоголю. Все тому, що нелегальні виробники продають алкоголь за мінімальними цінами через використання сировини з "тіньового" ринку, тому "білим" учасникам складно з ними конкурувати, йдеться в документі.

"Через подорожчання сировини та матеріалів, що використовуються в галузі, легальні виробники алкогольних напоїв без актуалізації МРЦ не можуть підняти вартість свого продукту до економічно обґрунтованого", – розповіли в Міністерстві.

Мінекономіки спільно з Інститутом економіки та прогнозування НАН України опрацьовують алгоритм проведення розрахунків МРЦ та вивчають можливості його удосконалення.

"Враховуємо вплив всіх ключових індикаторів, зокрема, питому вагу обсягів виробника на ринку і порівнюємо надану інформацію за ринковими цінами, щоб уникнути маніпуляції з даними", – розповів заступник міністра економіки Сергій Теленик.

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Зараз документ знаходиться на погодженні з іншими органами влади.

Заборона продажу алкоголю і сигарет в супермаркетах

Раніше повідомлялося, що в Україні можуть заборонити продавати в супермаркетах і магазинах алкоголь і сигарети. Якщо закон приймуть, то спиртні напої, включаючи пиво, вдасться придбати не в продуктових магазинах, а тільки у спеціалізованих точках.

За незаконний продаж сигарет або алкоголю пропонують штрафувати у розмірі 21 тисячі 180 гривень.