"Кричав і бився в судомах": на Чернігівщині від ударів струмом потонули двоє чоловіків

На Чернігівщині від ударів струмом потонули двоє чоловіків / Громадське

На Чернігівщині двоє чоловіків потонули під час відпочинку у туристично-готельному комплексі "Бреч" (біля міста Корюківка). Про це з посиланням на очевидця Євгена Кирієнка повідомляє Суспільне.

Відомо, що загиблі були співробітниками однієї з чернігівських IT-компаній. Євген, який плавав в семи-восьми метрах від місця інциденту, розповів, що спостерігав у водоймі електричні розряди

"Уздовж берега плавав мій колега Владислав, і раптом він видав характерний крик, нібито конвульсійний, і рухи його тіла були схожі, як вдарило струмом, але я цього спочатку не зрозумів. І він пішов на дно, його вже не було видно", — розповів чоловік.

Ніякої боротьби або спроби виплисти з боку Владислава не було, а інший колега, який кинувся на допомогу до нього, тут же теж пішов на дно.

"Також був крик, і він пішов на дно відразу ж. Ніяких спроб виплисти або інших рухів. Він впав. Я проплив в їх сторону, зрозумів, що це - струм, розвернувся і крикнув колегам, щоб ті виходили з води. Прийшов співробітник комплексу, він був одягнений у форму охоронця. Він сів на сап і почав веслом діставати тіло. Але він говорив, що б'є струмом. І не дозволяв підходити до води", - каже Євген.

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Адміністрація комплексу "Бреч" від коментарів відмовилася. Тим часом правоохоронці відкрили провадження за статтею про вбивство з необережності. Її санкція передбачає від п'яти до восьми років ув'язнення. Точну причину смерті чоловіків зараз встановлюють судмедексперти.

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Нагадаємо, раніше в Житомирській області - там біля села Тарасівка під час відпочинку сім'ї на березі водойми зник шестирічний хлопчик. Дитину намагалися розшукати, але безрезультатно.

Вже вранці наступного дня - 18 липня - тіло дитини дістали з води рятувальники.