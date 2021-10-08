Кричала, що вагітна і дзвонила померлому: ЗМІ розкрили деталі роману Скороход і Полякова

Антон Поляков і Гнна Скороход / УНІАН

Після інформації про смерть народного депутата Антона Полякова його співмешканка нардеп Ганна Скороход перебувала в шоковому стані, з нею трапилася істерика.

Як пише Телеграф з посиланням на інсайдерську інформацію, дізнавшись про смерть Полякова, Скороход кричала про те, що вона вагітна.

Крім того, вона знепритомніла, коли намагалася додзвонитися вже померлому Полякову, розповіли джерела в президентській фракції.

Що відомо про особисте життя Полякова і Скороход

Відзначимо, що влітку у Львові журналісти зафіксували разом відпочиваючих Полякова і Скороход. Вони перебували за столиком в кафе і близько спілкувалися.

/ Tabloid

Додамо, що Скороход заміжня. її чоловік Олексій Алякін, у них є маленький син. Парламентарій Антон Поляков перебував у шлюбі. Зі своєю дружиною Галиною він виховував двох дочок.

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Смерть нардепа Антона Полякова:

8 жовтня в поліцію Києва надійшла інформація про те, що в Дніпровському районі столиці виявили мертвим Антона Полякова - народного депутата України.

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловікові стало погано по дорозі в таксі, його намагалися реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з позначкою "природна смерть".