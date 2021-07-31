Кричали один на одного: у ФРН розповіли про конфлікт Меркель і Путіна через Україну

Ангела Меркель і Володимир Путін / Reuters

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін під час переговорів у 2014 році у зв'язку з агресією РФ проти України спілкувалися дуже відверто і переходили на підвищений тон.

Про це йдеться в біографії канцлера Ангела Меркель. Канцлер і її час історика Ральфа Боллмана, повідомляє РІА Новості.

Як пише біограф, Меркель абсолютно не очікувала агресію Москви проти України.

"Телефонні переговори двох лідерів у 2014 році часто носили характер дуелей, йшлося по суті. Путін багато говорить, іноді нескінченно, набагато більше половини часу", - наводяться в біографії спогади службовців, що мали відношення до переговорів.

"У делікатних ситуаціях він стає "дуже емоційним, пристрасним, навіть злим". Залишається незрозумілим, чи був це справжній емоційний сплеск або простий розрахунок. Вона відповідала більш коротко, ніж він, холодніше, але принаймні так само ясно по суті",— наголошується в біографії.

Реклама

"Ці двоє відкрито спілкувалися один з одним... Іншими словами, іноді вони навіть кричали", - пише біограф канцлера Німеччини.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив про розбіжності Києва і Берліна з низки питань. Політик вважає, що доля стратегічно небезпечного для української держави газопроводу Північний потік - 2 буде вирішуватися на переговорах Байдена і Меркель в Берліні.

За його словами, Київ влаштує варіант, при якому Україні в обмін на запуск СП-2 буде гарантовано газопостачання на 10-15 років.

Конфліктолог-міжнародник Григорій Перепелиця вважає, що Захід прийняв рішення домовлятися з Росією на шкоду своїм цінностям та інтересам України. На його думку, Німеччина фактично підтримує Північний потік - 2 і легалізацію "ЛДНР" в політико-правовому полі України шляхом імплементації "формули Штайнмаєра".