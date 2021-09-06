"Кричить і заважає спати": в Одесі чоловік ночами виганяє з квартири дружину з грудним сином

В Одесі чоловік ночами виганяє з квартири дружину з грудним сином / скріншоти з відео

В Одесі жінка з двомісячним сином змушена кілька днів поспіль ночувати на вулиц і - куди її виганяє чоловік (мовляв, плач хлопчика заважає йому спати після денної роботи). Відеозапис інциденту, який стався мікрорайоні Селище Котовського, був опублікований в Телеграм-каналі "Новини Одеси".

Як стверджують очевидці, жінка з дитиною ночують біля будинку. На відео добре помітно, що жінка спить в ігровому манежі на дитячому майданчику. Неподалік біля неї немовля в колясці.

Очевидці стверджують, що жінка відмовляється звертатися в поліцію. Однак люди в коментарях обурені такою ситуацією - одні не вірять, що це може бути правдою, деякі засуджують чоловіка, інші – радять жінці в першу чергу подбати про себе і немовля.

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Нагадаємо, раніше в Харківській області померла тримісячна дівчинка - у дитини було важке харчове отруєння. За її життя боролися спочатку районні лікарі, а потім обласні, але врятувати не змогли.

Викликати отруєння, кажуть фахівці могло коров'яче молоко, яким годували дитину. А його не можна давати немовлятам мінімум до півроку. Крім того молоко розводили колодязною водою, а в ній могли бути шкідливі нітрати.