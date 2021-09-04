Кримінальна драма в Дніпрі: чоловік пограбував двох дівчат, закрився у квартирі й застрелився

У Дніпрі чоловік пограбував гостей і застрелився / Дніпро оперативний

На Лівому березі Дніпра в одному з багатоквартирних будинків на вулиці Софії Ковалевської розігралася кримінальна драма. Чоловік запросив у гості малознайомих дівчат, пограбував їх і після цього застрелився.

За неофіційною інформацією, чоловік привіз до себе додому двох дівчат, з якими познайомився на вулиці, і почав розпивати з ними алкогольні напої. Несподівано чоловік дістав обріз рушниці, і, погрожуючи їм, відібрав у дівчат 5 тисяч гривень і мобільний телефон, передає Дніпро Оперативний.

Постраждалі звернулися в поліцію. Коли правоохоронці прибули на місце, чоловік не відкрив їм двері. Через деякий час за дверима квартири пролунав постріл. Як згодом з'ясувалося, господар наклав на себе руки, вистріливши в себе з обріза.

Всі обставини події з'ясовуються.

читайте також"Без духу впав, потім - кома": у Дніпрі 15-річного школяра звалив інсульт

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі чоловік з балончиком пограбував власну дружину. Жінка на дії чоловіка поскаржилася поліціянтам, які незабаром затримали його. Попередньо, причиною такої поведінки називаються ревнощі. Примітно, що пара прожила в шлюбі всього два місяці.

Також ми писали, що в Дніпрі жінка здивувала жителів району незвичайним домашнім улюбленцем, двометровим удавом. Домашній улюбленець, на ім'я Семик спокійно сидів на лавочці, зручно розташувавшись і спостерігаючи за перехожими.