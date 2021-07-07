Вогонь наосліп і жінка у квартирі: нові деталі затримання "голосіївського стрільця"

У Києві сталася кривава стрілянина / Facebook / UA . KyivPolice

Чоловік, затриманий після стрілянини в житловому будинку в Голосіївському районі Києва, під час переговорів спочатку погодився впустити спецназівців, а потім пригрозив відкрити вогонь з рушниці.

Стрілянина через зачинені двері: що кажуть у поліції

У столичній патрульній поліції розповіли, що у співробітників стріляли через зачинені двері.

"Сьогодні близько 10 години, в Києві, екіпаж патрульних прибув на Голосіївський проспект на виклик про конфлікт. На місці події, крізь зачинені двері житель квартири зробив кілька пострілів, - йдеться в публікації.

Як повідомили з місця НП журналісти Pavlovsky News, родич чоловіка повідомив, що він подзвонив і розповів про ситуацію. А близькі викликали поліцію. Стрілець попросив не штурмувати квартиру, так як сам не може відкрити двері.

До 12:00 з квартири повалив густий дим. У МВС розповіли, що зловмисник підпалив квартиру під час переговорів. Вони тривали більше години і чоловік кілька разів погрожував відкрити вогонь. Коли правоохоронці відчули запах пального, було прийнято рішення почати штурм. Рятувальники почали гасіння, а співробітники поліції евакуювали мешканців житлового будинку. Паралельно був затриманий стрілець.

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Стрілець підпалив квартиру і не міг відчинити двері

Під час спецоперації він був озброєний, розповівши журналістам керівник групи захоплення підрозділу КОРД.

Затримання Голосіївського стрілка / МВС

За його словами, перед штурмом зловмисник поводився неврівноважено, погрожував застосувати зброю і влаштувати пожежу. Пізніше чоловік повідомив, що хоче вийти, проте не може через пошкодження дверей.

"Ми його вмовили, щоб ми допомогли відкрити двері, замки дійсно були вибиті. Він на це погодився. Під час спроби відкриття дверей Я не знаю, що у нього сталося — він почав кричати, що стрілятиме", — заявив боєць.

Зловмисник підпалив квартиру, тому спецпідрозділ вирішив почати штурм, щоб не допустити поширення вогню на весь будинок. За словами правоохоронця, всередині бійці виявили чоловіка зі зброєю, а також жінку, яка поводилася вкрай агресивно.

Стрілянина в Києві: про що повідомлялося раніше

Раніше в Національній поліції України розкрили подробиці стрілянини на Голосіївському проспекті 7 липня. Повідомляється, що власник квартири вистрілив з мисливської рушниці в напрямку поліцейських. Поранений правоохоронець і один цивільний.

Як повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, в результаті події поліцейський отримав вогнепальне поранення руки, а інша людина - поранення в обличчя.

У свою чергу родич київського стрільця розповідає, що у того намагалися відібрати квартиру рейдерським шляхом. Тому чоловік відкрив стрілянину.