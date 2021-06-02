Кривава поїздка: у Києві чоловік на самокаті напоровся грудьми на метал

У Києві чоловік на самокаті напоровся грудьми на метал/ скріншот з відео

До Києва чоловік під час поїздки на електросамокаті впав і напоровся грудьми на металевий паркан. Про це повідомили в патрульній поліції столиці.

Нещасний випадок стався вранці в середу, 2 червня, в самому центрі Києва – на вулиці Велика Васильківська. Очевидці події покликали на допомогу патрульних, які до приїзду швидкої допомоги надали потерпілому першу медичну допомогу - наклавши бандаж і зупинивши кровотечу.

Прибулі медики госпіталізували чоловіка до лікувального закладу. В якому стані він перебуває зараз, невідомо.

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Торік скандальний нардеп від ОПЗЖ Ілля Ківа прославився новою витівкою. Він образив тодішній Кабмін на чолі з Олексієм Гончаруком, назвавши уряд цирком.

"Ось я подумав, раніше у нас ведмеді у цирках на самокатах кататися. А сьогодні у нас гомосексуалісти на самокатах по Кабміну розсікають. Досягнення!"- заявив Ківа.

Пізніше в прямому ефірі нардеп висловив упевненість, що незабаром прийде до влади зі своїми соратниками, оскільки зараз в України "є тільки дорога в пекло".