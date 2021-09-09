Кривава пиятика: під Києвом чоловік жорстоко зарізав пенсіонера-товариша по чарці

Під Києвом чоловік жорстоко зарізав пенсіонера - товариша по чарці / ГУ Нацполіції по Київській області

У селі Підгірці (Київська область) 31-річний чоловік ножем убив 70-річного пенсіонера, з яким він випивав. Про це повідомлялося в пресслужбі Главку Національної поліції по Київській області.

Як кажуть копи, пенсіонер помер від удару ножем у серце. Правоохоронці виявили біля паркану двору, де стався злочин, сплячу людину. За словами правоохоронців, під час спільного розпивання спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт. 31-річний чоловік наніс ножем удар товаришеві в грудну клітку.

Власник будинку помер на місці. Після цього зловмисник вийшов у двір і заснув біля паркану. Нападника затримали та повідомили йому про підозру у скоєнні злочину — в умисному вбивстві. Згідно КК України, чоловікові загрожує ув'язнення строком від семи до п'ятнадцяти років.

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Нагадаємо, раніше на Житомирщині чоловік ножем зарізав 67-річну сусідку, а її доньці та зятю завдав серйозних поранень у груди.

Сусід вибив двері в їх будинок і накинувся на чоловіка з ножем. Дружина кинулася захищати чоловіка. Сусід вдарив ножем в груди і її. На крики зі своєї кімнати вибігла мати і почала закривати собою дочку. Сусід волоком витягнув її на вулицю і вбив.