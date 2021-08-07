Кривава різанина в Києві: на Подолі невідомий вдарив ножем у живіт підлітка

У Києві сталася різанина / Facebook / MunicipalnaVarta

В історичному центрі Києва сталася різанина. П'яний чоловік підійшов до групи підлітків і вдарив одного з них ножем у живіт.

Інцидент стався на Контрактовій площі, йдеться в повідомленні Муніципальної варти в Facebook.

Відзначається, що бійці Муніципальної варти побачили натовп, який гнався за людиною з криками: "Тримайте його, він порізав нашого друга!"

Потерпілого з місця події забрала швидка, у нього проникаюче поранення живота.

"Чоловік всю ніч шукав пригод. Під ранок все-таки знайшов", - йдеться в повідомленні.

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/ Facebook/MunicipalnaVarta

Нагадаємо, раніше в Дарницькому районі Києва сталася масова бійка, у хід пішов ніж. Одна людина отримала ножове поранення в печінку.

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"Його госпіталізували з ножовим пораненням в область печінки. Ще одному чоловікові зі зламаним носом і розбитою головою медики надали допомогу на місці", – розповіли копи.