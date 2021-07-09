Кривава стрілянина в Києві: суд відправив "голосіївського стрільця" за ґрати на два місяці

Іван Мартинюк у залі суду / hromadske.ua

У п'ятницю, 9 липня, Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід Івану Мартинюку, який поранив двох людей під час стрілянини у Голосіївському районі.

Суд повністю задовольнив клопотання прокуратури і відправив затриманого під варту строком на два місяці, повідомляє Громадське.

Адвокат Мартинюка Тетяна Охрімчук наполягала, що її підзахисного не варто відправляти в СІЗО, адже жодних доказів того, що він стріляв у поліцейського з метою вбити немає. Захист також має намір оскаржити рішення суду.

Зазначимо, що сам Мартинюк заявив, що відкрив вогонь, коли з вхідних дверей почали зрізати петлі. За словами чоловіка, він не знав, хто це робить, і тому натиснув на курок.

"Коли замок не вдалось зламати, я розпилив газ, а коли газ розпилився, то вони почали зрізати з двері петлю, і тоді я, на жаль, вимушено вистрілив. Але це була крайня міра. Я попереджав, кричав, що у мене є зброя", — сказав Мартинюк.

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Стрілянина в Голосіївському районі: про що повідомлялося раніше

Раніше в Національній поліції України розкрили подробиці стрільби на Голосіївському проспекті 7 липня.

Повідомляється, що власник квартири вистрілив з мисливської рушниці в напрямку поліцейських. Поранений правоохоронець і один цивільний.

Як повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, в результаті події поліцейський отримав вогнепальне поранення руки, а інша людина - поранення в обличчя.

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У свою чергу родич Київського стрілка розповідає, що у того намагалися відібрати квартиру рейдерським шляхом. Тому чоловік відкрив стрілянину.