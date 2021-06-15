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Криваве вбивство подружжя на Житомирщині: у поліції розкрили нові подробиці

15 червня 2021, 08:11

Причиною стрілянини став борг в 27 тисяч доларів, які загиблі Сергій Міненко та його цивільна дружина Ірина Гарбузенко позичили у підозрюваного ще в 2015-му.

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Підозрюваний підійшов до вікна житлової кімнати будинку та здійснив не менше дев'яти прицільних пострілів у подружжя / Фото zt.npu.gov.ua

У ніч з 7 на 8 червня 2021 року в селі Грубське Житомирської області чоловік обстріляв приватний будинок, в якому перебувала на відпочинку родина - 47-річний чоловік, його 39-річна дружина та їхня 10-річна донька. Стрільцем виявився 59-річний уродженець Росії, а нині житель села Вишневе на Коростишівщині Олександр Мальцев. На даний момент його взяли під варту. Тим часом у поліції розкрили деталі злочину.

Мальцев випустив не менше дев'яти куль з автомата Калашникова в подружжя, чоловік і жінка загинули. Дитина поранень дивом не дістала. Як розповіли в пресслужбі ГУ Нацполіції в Житомирській області, причиною стрілянини став борг з відсотками в нібито 27 тисяч доларів, які загиблі Сергій Міненко та його цивільна дружина Ірина Гарбузенко позичили у підозрюваного ще в 2015 році, передає Obozrevatel.

"8 червня приблизно о 00 годині 25 хвилин, Мальцев, з метою умисно протиправно заподіяти смерть Сергію Міненку, з яким склалися тривалі неприязні стосунки через невиконання останнім боргових зобов'язань, і його цивільній дружині Ірині Гарбузенко, прибув з вогнепальною зброєю – автоматом АКС-74, зарядженим бойовими патронами калібру 5,45 мм, до дому в с. Грубське", - повідомили в поліції.

Підозрюваний підійшов до вікна житлової кімнати будинку та здійснив не менше дев'яти прицільних пострілів у подружжя.

47-річний Сергій Міненко помер від вогнепальних кульових проникаючих сліпих поранень грудної клітини з пошкодженням лівої легені та серця. А смерть Ірини Гарбузенко, якій 39 років виповнилося за два дні до трагедії, настала від вогнепального поранення живота і грудної клітини. Жінка померла 9 червня в лікарні.

  • Убивство подружжя в Житомирській області
    Убивство подружжя в Житомирській області zt.npu.gov.ua
  • Убивство подружжя в Житомирській області
    Убивство подружжя в Житомирській області zt.npu.gov.ua
  • Убивство подружжя в Житомирській області
    Убивство подружжя в Житомирській області zt.npu.gov.ua
  • Убивство подружжя в Житомирській області
    Убивство подружжя в Житомирській області zt.npu.gov.ua
  • Убивство подружжя в Житомирській області
    Убивство подружжя в Житомирській області zt.npu.gov.ua

Що відомо про стрілка

Олександр Михайлович Мальцев, 12.09.1962 р.н. – громадянин України, уродженець Російської Федерації (с. Пушкарне, Кореневського району в Курській області), зареєстрований у Києві, але проживав у сусідньому з Грубським селі Вишневе. Чоловік безробітний, раніше не був судимий.

Його затримали в день злочину. Від дачі показань у справі про розстріл подружжя підозрюваний відмовився. Королівський районний суд Житомира 10 червня взяв Мальцева під варту на 60 діб. Досудове розслідування триває.

За місцем проживання підозрюваного правоохоронці знайшли блокнот з рукописними записами про боргові зобов'язання загиблих. Згідно з ними, в 2015 році вони нібито зайняли у нього 5,8 тис. доларів. Борг щорічно зростав за рахунок відсотків за користування позикою і, на думку Мальцева, станом на 2021 рік виріс вже до 27 тисяч.

Наразі у справі про розстріл подружжя на Житомирщині призначено низку судових експертиз щодо предметів та об'єктів, які правоохоронці вилучили під час проведення слідчих дій за місцем проживання Мальцева та в лісопосадці неподалік.

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Як повідомляв Главред, в кінці травня в Житомирі сталося резонансне вбивство - місцевий орендар ставка застрелив 7 осіб.

Убиті в ніч на 22 травня люди були учасниками ООС, а троє з них – військовослужбовці Національної гвардії України, які перебували у відпустці. Всі - жителі Києва віком від 29 до 50 років.

Застрелив чоловіків Анатолій Захаренко. У селі чоловіка називали Кацап, оскільки він був родом з Росії. Його дружина Ольга припустила, що до трагедії могла призвести сварка.

Пізніше знайомі Захаренка, якого затримали після вбивства сімох людей на Житомирщині, розповіли подробиці про свого сусіда.

поліція Житомирська область новости Житомира вбивство
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