Криваве вбивство подружжя на Житомирщині: у поліції розкрили нові подробиці

Підозрюваний підійшов до вікна житлової кімнати будинку та здійснив не менше дев'яти прицільних пострілів у подружжя / Фото zt.npu.gov.ua

У ніч з 7 на 8 червня 2021 року в селі Грубське Житомирської області чоловік обстріляв приватний будинок, в якому перебувала на відпочинку родина - 47-річний чоловік, його 39-річна дружина та їхня 10-річна донька. Стрільцем виявився 59-річний уродженець Росії, а нині житель села Вишневе на Коростишівщині Олександр Мальцев. На даний момент його взяли під варту. Тим часом у поліції розкрили деталі злочину.

Мальцев випустив не менше дев'яти куль з автомата Калашникова в подружжя, чоловік і жінка загинули. Дитина поранень дивом не дістала. Як розповіли в пресслужбі ГУ Нацполіції в Житомирській області, причиною стрілянини став борг з відсотками в нібито 27 тисяч доларів, які загиблі Сергій Міненко та його цивільна дружина Ірина Гарбузенко позичили у підозрюваного ще в 2015 році, передає Obozrevatel.

"8 червня приблизно о 00 годині 25 хвилин, Мальцев, з метою умисно протиправно заподіяти смерть Сергію Міненку, з яким склалися тривалі неприязні стосунки через невиконання останнім боргових зобов'язань, і його цивільній дружині Ірині Гарбузенко, прибув з вогнепальною зброєю – автоматом АКС-74, зарядженим бойовими патронами калібру 5,45 мм, до дому в с. Грубське", - повідомили в поліції.

Підозрюваний підійшов до вікна житлової кімнати будинку та здійснив не менше дев'яти прицільних пострілів у подружжя.

47-річний Сергій Міненко помер від вогнепальних кульових проникаючих сліпих поранень грудної клітини з пошкодженням лівої легені та серця. А смерть Ірини Гарбузенко, якій 39 років виповнилося за два дні до трагедії, настала від вогнепального поранення живота і грудної клітини. Жінка померла 9 червня в лікарні.

Що відомо про стрілка

Олександр Михайлович Мальцев, 12.09.1962 р.н. – громадянин України, уродженець Російської Федерації (с. Пушкарне, Кореневського району в Курській області), зареєстрований у Києві, але проживав у сусідньому з Грубським селі Вишневе. Чоловік безробітний, раніше не був судимий.

Його затримали в день злочину. Від дачі показань у справі про розстріл подружжя підозрюваний відмовився. Королівський районний суд Житомира 10 червня взяв Мальцева під варту на 60 діб. Досудове розслідування триває.

За місцем проживання підозрюваного правоохоронці знайшли блокнот з рукописними записами про боргові зобов'язання загиблих. Згідно з ними, в 2015 році вони нібито зайняли у нього 5,8 тис. доларів. Борг щорічно зростав за рахунок відсотків за користування позикою і, на думку Мальцева, станом на 2021 рік виріс вже до 27 тисяч.

Наразі у справі про розстріл подружжя на Житомирщині призначено низку судових експертиз щодо предметів та об'єктів, які правоохоронці вилучили під час проведення слідчих дій за місцем проживання Мальцева та в лісопосадці неподалік.

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Як повідомляв Главред, в кінці травня в Житомирі сталося резонансне вбивство - місцевий орендар ставка застрелив 7 осіб.

Убиті в ніч на 22 травня люди були учасниками ООС, а троє з них – військовослужбовці Національної гвардії України, які перебували у відпустці. Всі - жителі Києва віком від 29 до 50 років.

Застрелив чоловіків Анатолій Захаренко. У селі чоловіка називали Кацап, оскільки він був родом з Росії. Його дружина Ольга припустила, що до трагедії могла призвести сварка.

Пізніше знайомі Захаренка, якого затримали після вбивства сімох людей на Житомирщині, розповіли подробиці про свого сусіда.