Крутіше від всіх: у МОЗ розповіли, хто отримає привілеї у "червоній зоні"

Кузін розповів, у кого будуть привілеї в" червоній зоні " / УНІАН

Громадяни, які отримали лише одну дозу вакцини від коронавірусу, будуть звільнятися від обмежень лише в "жовтій" зоні. Для привілеїв в "червоній" буде необхідний повний курс вакцинації, розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін у ток-шоу Право на владу.

За його словами, більшість обмежень, які будуть в "жовтому" і "червоному" рівні небезпеки не будуть застосовуватися до вакцинованих.

"При цьому для" жовтого "рівня буде достатньо однієї дози вакцини, а для "червоного" буде необхіден повний курс щеплень", - сказав Кузін.

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Нагадаємо, раніше голова Київського управління Держпродспоживслужби Олег Рубан зробив несподівану заяву. За його словами, на сьогоднішній день передумов для введення локдауна в столиці немає. Тож карантин поки що вводити не будуть, але все ж варто врахувати, що показники захворюваності коронавірусом в Києві змінюються щодня. Причому, не в кращу сторону.

Також раніше голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький заявив, що Україна вже з 13 вересня може опинитися в жовтій зоні. У помаранчеву або навіть червону зону можуть визначити Вінницьку, Львівську та Чернівецьку області. У цих регіонах фіксується найбільш негативний рівень захворюваності на коронавірус.