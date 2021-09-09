"Крилаті студенти": у Харківському виші виявили майже сотню кажанів (фото)

Кажани в одному з університетів Харкова / Ukrainian Bat Rehabilitation Center

У Харкові майже сотня кажанів залетіла в національний університет імені В. Н Каразіна. Тваринки влаштувалися на одному з вікон, які працівники вишу забули закрити на ніч. Ті ж випадково залетіли всередину.

Як зазначили зоозахисники, зараз йде міграція кажанів на південь, де вони ховаються на зиму. Вони шукають спокійне місце для сну вдень і тому випадково залітають у відкриті вікна і в вентиляції, повідомили в групі Ukrainian Bat Rehabilitation Center.

Вже після того, як летючих витягли з віконних рам, їх відпустили на свободу.

"Після втамування спраги, зважування та отримання красивого "браслету", всі руді вечірниці полетіли на волю. Сподіваємось, вони успішно долетять до зимувальних сховищ, котрі можуть знаходитись за 1 500 кілометрів від літніх", – підкреслили в Ukrainian Bat Rehabilitation Center.

Всі кажани пережили перебування між віконними рамами / Фото Ukrainian Bat Rehabilitation Center

Раніше Главред вже писав, що на Рівненщині в капкан мисливців натрапила "чупакабра". Таємничого звіра запідозрили у знищенні свійської птиці, а його зовнішній вигляд спантеличив навіть досвідчених мисливців.

Також повідомлялося, що на узбережжі Чорного моря поблизу Одеси відпочиваючі та місцеві жителі помітили вельми привітних лисиць, які абсолютно не лякаються людей. Дикі тварини мешкають в каменях на околицях Фонтанки, що за 30 кілометрів від міста. Також лисиць вже бачили в Лузанівці, Крижанівці та на Дачі Ковалевського.