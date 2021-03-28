Крим готує позов щодо водної блокади трьом громадянам України

Позов буде пред'явлено трьом громадянам України, які неодноразово заявляли про свою причетність до організації водної блокади Криму, розповів Константинов.
Позов щодо водної блокади Криму буде пред'явлено трьом громадянам України, які виступили її організаторами, повідомив так званий глава кримського парламенту Володимир Константинов.
"На сьогодні ми виходимо з того, що позов буде пред'явлено трьом громадянам України, які неодноразово, у тому числі в ЗМІ, заявляли про свою причетність до організації водної блокади, яка повинна кваліфікуватися не інакше, як спроба геноциду та фізичного знищення людей", - сказав РИА Новости Константинов.
За його словами, мова йде як про колишніх депутатів Верховної Ради України Андрія Сенченка і Рефата Чубарова, так і чинного - Мустафу Джемілєва.
Крім того, Константинов підкреслив, що відповідальність за водну блокаду також несе як попереднє, так і нинішнє керівництво України, яке санкціонувало перекриття Північно-Кримського каналу сім років тому і продовжує політику щодо недопуску подачі води до Криму.
Кримське питання - про що йшлося раніше:
- 26 лютого президент США Джо Байден заявив, що офіційний Вашингтон ніколи не визнає окупований Крим територією Росії.
- 26 лютого президент Володимир Зеленський подякував лідеру США Джо Байдену за підтримку України та невизнання російської анексії Криму.
- 1 березня прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не здійснювала анексію Криму, півострів на законних підставах возз'єднався з РФ.
- 11 березня Рада національної безпеки та оборони затвердила Стратегію деокупації та реінтеграції Криму. Як заявив секретар РНБО Олексій Данілов, документ перебуватиме у загальному доступі, також його перекладуть на англійську мову і відправлять союзникам України.
- 15 березня самопроголошена "влада" анексованого Криму звинуватили Україну у водній блокаді півострова і заявила, що має намір у судовому порядку стягнути з Києва від 10 до 20 трильйонів рублів. Це орієнтовно 136-270 мільярдів доларів США.