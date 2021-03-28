Крим готує позов щодо водної блокади трьом громадянам України / УНІАН

Позов щодо водної блокади Криму буде пред'явлено трьом громадянам України, які виступили її організаторами, повідомив так званий глава кримського парламенту Володимир Константинов.

"На сьогодні ми виходимо з того, що позов буде пред'явлено трьом громадянам України, які неодноразово, у тому числі в ЗМІ, заявляли про свою причетність до організації водної блокади, яка повинна кваліфікуватися не інакше, як спроба геноциду та фізичного знищення людей", - сказав РИА Новости Константинов.

За його словами, мова йде як про колишніх депутатів Верховної Ради України Андрія Сенченка і Рефата Чубарова, так і чинного - Мустафу Джемілєва.

Крім того, Константинов підкреслив, що відповідальність за водну блокаду також несе як попереднє, так і нинішнє керівництво України, яке санкціонувало перекриття Північно-Кримського каналу сім років тому і продовжує політику щодо недопуску подачі води до Криму.

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