На Кримській платформі Зеленський висунув звинувачення Москві та назвав шлях деокупації

Володимир Зеленський / Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна робитиме все можливе, щоб повернути Крим, і щоб півострів разом з Україною став частиною Європи.

"Україна, і я особисто буду робити все можливе, щоб повернути Крим, щоб Крим разом з Україною став частиною Європи. Для цього ми будемо використовувати всі можливі політичні, юридичні, перш за все, дипломатичні засоби", - сказав Зеленський на установчому саміті Кримської платформи в Києві в понеділок.

За його словами, сьогодні відбувається дуже знакова подія, адже вперше з моменту окупації Криму це питання винесено на міжнародний рівень.

"7 років тому РФ окупувала частину нашої країни. Його площа 27 тис. кв км. Це більше, ніж деякі країни ЄС і світу... Український Крим був гарантією регіональної безпеки. Але сьогодні Крим - це порохова бочка. З початку окупації Москва в 3 рази збільшила там свою військову присутність. Крим перетворився на військову базу, на територію, де грубо і систематично порушуються права і свободи людини", - зазначив Зеленський.

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За його словами, без забезпечення належної системи безпеки на Чорному морі Україні навряд чи вдасться повернути Крим: "Також окупація Криму ставить під сумнів ефективність всієї системи міжнародної безпеки, принципів територіальної цілісності. Без відновлення довіри до них жодна країна не може бути впевнена, що не стане наступною жертвою окупації частини території".

"Україна разом з вами починає писати нову главу в історії українського Криму, це глава про деокупацію. Адже саме деоокупація - це кінцева мета моя, нашої держави, мета роботи Кримської платформи. Синергія наших зусиль повинна змусити Росію сісти за стіл переговорів про повернення нашого півострова", - сказав президент.

"Наодинці наша Україна ніколи не зможе повернути Крим. Нам потрібна дієва підтримка на міжнародному рівні та підтримка на новому рівні питання деокупації українського півострова. Сьогодні необхідні подальші дієві кроки для звільнення Криму, наші спільні зусилля змогли б позбутися збройної агресії і зупинити агресію на тимчасово окупованих територіях, і це не тільки Крим – це і тимчасово окуповані території українського Донбасу", - додав Зеленський.