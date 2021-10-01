"Крим - російський": блогерка зі Львова потрапила в скандал і поплатилася за нахабну витівку

Блогерка зі Львова потрапила в скандал / скріншот

Блогерка зі Львова під ніком Khristina505 потрапила в скандал після того, як заявила про те, що Крим є російським.

В соцмережах з'явився запис її розмови, під час якої вона також образила ветеранів АТО.

"Мій знайомий нещодавно їхав до Москви, ну, Крим це ж Росія, і йому потрібно було мати підтвердження, що у тебе є родичі в Росії, щоб тебе пустили через кордон. Крим Російський за документами, ось і все, і пишіть все,що хочете, мені наср*ти".

"АТОвців чому не люблю? Тому, що вони багато собі уявили. Бісить, заходить він у маршрутку: "Я атошник!". І що? Пі*дуй працюй! Бабулечка з пенсії повинна оплатити маршрутку, а він "Я атошник!". Ось таких людей ненавиджу", - сказала дівчина з ніком Khristina505 в TikTok.

Зазначимо, що відео із заявами Khristina505 стало резонансним і викликало бурю гніву в Мережі. При цьому пізніше блогерка вирішила змінити свою думку.

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На новому ролику видно, як дівчина знімає себе під пісню "Перлина України". На відео також присутній напис"Крим — це Україна".

"Питання в трансляції були провокаційні. Я каюсь за те, що говорила. Велике спасибі людям, які захищають нашу Україну від російської агресії", - підписала вона нове відео.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в соцмережах Користувач Анастасія Польських зганьбилася заявою про українську мову, розкритикувавши нові норми Закону про мову і назвавши українську мову "мерзенною".

Дівчина перепостила повідомлення про відповідні положення закону для своїх передплатників.

"Що по маразму? Як жити, коли не перетравлюєш українську?",- підписала вона повідомлення.

У той же час блогерка назвала своїх критиків "бидлом", яке, на відміну від неї, не платить податки.

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Також раніше повідомлялося, що в Харкові 26-річна дівчина облаяла парад вишиванок, назвавши його учасників" бидлом", яке займається х**нею", а гасло "Слава Україні" - нацистським. Після цієї образи дівчина стала "зіркою" в мережі і об'єктом хейта. А незабаром її звільнили з роботи.