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"Щури в морзі та лікар з перегаром": у Львові батьки звинувачують лікарів у смерті малюка

3 вересня 2021, 18:33

12 серпня 25-річна Ірина прибула до Львівського обласного клінічного перинатального центру на 35-му тижні вагітності. Жінці зробили кесарів розтин.

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У Львівській області батьки звинувачують лікарів у смерті Малюка

У Львівській області батьки звинувачують медиків у смерті свого немовляти, який прожив всього два тижні, повідомляє видання Справа.

12 серпня 25-річна Ірина надійшла до Львівського обласного клінічного перинатального центру на 35-му тижні вагітності. Жінці зробили кесарів розтин, за допомогою нього вона народила хлопчика. Мати малюка каже, що її син виглядав повністю здоровим, проте 16 серпня його стан раптово погіршився.

Після народження хлопчикові спочатку давали кисень, через два дні він вже почав їсти грудне молоко матері. Дитина набирала вагу, а батьки готувалися до виписки. Однак мати помітила недобре.

"Я побачила, що дитина сама не свій, животик був роздутий. Медперсонал на мої зауваження не звертав уваги, займався випискою людей поки не прийшла нова нічна зміна з 20 год.і о 21 год. вони почали дитятко лікувати, яке вже було в критичному стані. Лікар прийшла о 1 годині ночі і була без рукавичок і маски, з брудними руками від неї було чутно перегар. З шлуночка у дитини йшла кров. Йому давали сильні антибіотики. До ранку стан не змінився і вони викликали Охматдит", - розповіла виданню жінка.

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В Охматдиті у дитини виявили інфекцію і проблеми з кишечником. Мати вважає, що її синові занесли цю інфекцію вже після пологів. Малюкові давали антибіотики, лікарі говорили, що є лише 5% на те, що новонароджений виживе. Жінка розповіла про жахливі умови, в яких перебував її син. Дитина нібито мерз, його замотували в старі пелюшки.

"Ліки, глюкозу, підгузки, які ми купували величезними пачками, наступного дня кудись зникали. Дуже хамське ставлення було", - додала мати.

Попри це дитині ставало краще, 26 серпня лікарі зробили хлопчикові УЗД органів і аналізи, результати були хорошими. Але 27 серпня матері повідомили, що вранці її син перебував у критичному стані, ввечері він вже помер.

Труп малюка забрав патологоанатом, до моргу батьків не пускали. Протягом декількох днів мати намагалася забрати тіло сина для поховання, але їй чомусь не давали це зробити.

"Коли в понеділок я приїхала забрати тіло, то жахнулася. Це гірше, ніж гараж. Навколо бігають щури. Дитина була не оброблена, замотана в жахливі ганчірки як для підлоги, а навколо суцільне звалище. Зі мною спілкувалися матами. Коли я відмовилася від розтину, Ониськів зловтішно сказав "Спасибі, що полегшили мені роботу",– розповіла розбита горем мати.

Батьки, які пройшли через пекельні страждання, не хочуть звертатися до поліції. Вони кажуть, що правоохоронці не зможуть їм допомогти. Відомо, що у медичних закладах, про які розповіли мешканці Львова, ситуацію коментувати відмовляються.

Раніше Главред писав про те, що в реанімації лікарні в Рівненській області померла дівчинка, яку напередодні врятували медики після зупинки серця.

Дівчинці, якій був всього 1 рік, померла вранці в реанімації.

"За нашою інформацією, дитина померла вранці в медичному закладі. Висловлюємо щирі співчуття родині", - йдеться в повідомленні медзакладу.

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