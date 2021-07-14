КСУ визнав конституційним мовний закон

КСУ визнав мовний закон конституційним / УНІАН

Конституційний суд України визнав конституційним закон Про забезпечення функціонування української мови як державної. Про це повідомляє пресслужба КСУ.

Таким чином КС визнав конституційним закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"Відповідне рішення суд ухвалив 14 липня на пленарному засіданні Палати суду у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України", – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, напередодні спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що вважає за потрібне внести зміни до мовного закону. Він пропонує привести норми закону у відповідність з рішенням Венеціанської комісії.

На питання про те, які саме потрібні зміни до Закону, Разумков відповів: "Наприклад, привести норми закону у відповідність з рішенням Венеціанської комісії".

Реклама

Зазначимо, у грудні 2019-го Венеціанська комісія оприлюднила висновок до закону Про державну мову України. Згідно з ним, Україна повинна прийняти закон Про національні меншини, а поки цього не сталося, перенести виконання норм закону про мову, які вже діють.

Також Україна, зокрема, повинна знизити квотні вимоги до контенту українською мовою; дозволити фізичним особам використовувати мову меншин для спілкування між собою, в тому числі, в громадських місцях.

"Мовний закон" - які норми повинні вступити в силу

З 16 липня 2021 року починає діяти норма закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", яка зобов'язує українські телеканали дублювати і озвучувати фільми і серіали державною мовою. У них було два роки, щоб підготуватися до введення нових правил.

Згідно із законом, з 16 липня 2024 року обсяг україномовного контенту на загальнодержавних телеканалах повинен зрости до 90%, на місцевих каналах – до 80%. Також тільки 10% фільмів в кінотеатрах зможуть йти в оригіналі з субтитрами – інші фільми повинні бути дубльовані або озвучені державною мовою.

Нагадаємо, Верховна Рада 25 квітня 2019 року прийняла закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", статті якого вводяться поетапно.

Пізніше в Україні набули чинності норми закону про обслуговуванні споживачів українською мовою.

Всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, повинні обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги українською мовою.

На прохання клієнта його обслуговування може здійснюватися на іншому, прийнятному для сторін мовою.