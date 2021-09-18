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Хто найкраще захищений від COVID-19 та чи допомагає вакцинація - відповідь лікаря

18 вересня 2021, 15:01
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Вакцинація від коронавірусу допомагає не всім, щеплені люди теж можуть захворіти. Найкраще захищені ті, хто вже перехворів, заявив Андрій Волянський.

вакцина, коронавірус
Вакцинацією потрібно захищати насамперед групи ризику, а не абсолютно всіх / Reuters

Люди, які перехворіли на коронавірус, набагато краще захищені від COVID-19, ніж ті, які вакцинувалися, заявив лікар-імунолог Андрій Волянський.

За його словами, вакцинація від COVID-19 не захищає абсолютно всіх. Вона захищає лише деяку частину людей.

"Хто сказав, що 80% вакцинованих шкільних вчителів - це гарантія того, що ніхто не хворітиме? Це висмоктано з пальця, тому що вакциновані масово хворіють, й Ізраїль показав, що навіть третя доза - це не виняток з правил", - сказав Волянський в ефірі телеканалу Україна 24.

Також він розповів, хто захищений від коронавірусу по-справжньому: "Той, хто має імунний щит – він може бути і природним, і штучним. Ті, хто перехворів, захищені набагато краще вакцинованих. Велика частина вакцинованих також захищена, але не всі".

Імунолог вважає, що серед вакцинованих треба знаходити "невідповідних" - їм потрібна третя доза вакцини. Крім того, Волянський заявив, що вакцинацією потрібно захищати насамперед групи ризику, а не абсолютно всіх.

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"Ми поставили тимчасові маркери: перший етап, другий... з 20 липня ми вакцинували всіх бажаючих. При цьому у віковій групі 80+ лише 8% вакцинованих двічі. Тобто тих, хто зараз хворіє та вмирає, ми їх не захистили, тому що не було маркерів, як робила Європа", - підкреслив він.

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Як повідомляв Главред, влада поки не має наміру проводити масової кампанії з вакцинації дітей від COVID-19. Як заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, на даний момент держава ставить перед собою завдання зробити щеплення передусім дорослим і літнім людям. Питання може стати актуальним після того, як буде вакциновано хоча б 50% дорослого населення.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні обов'язкову вакцинацію від коронавірусу не запроваджуватимуть.

В американському центрі з контролю та профілактики захворювань (CDC) зробили нову заяву з приводу вакцинації для захисту від коронавірусу. За словами директора CDC Рошель Валенскі, люди, щеплені від COVID-19, в 11 разів менше схильні до ризику смерті в разі зараження коронавірусом.

viber
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