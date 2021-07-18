"Хто образив Дашу": у Харкові неадекватний чоловік проломив голову своїй співмешканці

У Харкові неадекватний чоловік проломив голову своїй співмешканці / сриншот з відео

Дика історія сталася у Харкові - там в одному з житлових комплексів неадекватний чоловік жорстоко розправився зі своєю співмешканкою. А потім він запитував перехожих, хто це зробив.

Як повідомляють місцеві інтернет-спільноти, у ЖК Парковий Квартал на Московському проспекті в Харкові сталося вбивство.

"Тіло в ЖК Парковий Квартал розтрощило голову своїй співмешканці, а тепер запитує, хто образив його Дашу", - повідомив один з Telegram-каналів, розмістивши моторошне відео.

Згодом Telegram канал "ТРУХА Харків" з посиланням на мешканців житлового комплексу написав, що дівчина залишилася жива. Повідомляється, що у пари неодноразово виникали проблеми і раніше.

На місці працювала поліція. Подробиці встановлюються.

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