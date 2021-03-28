Хто перемагає на довиборах у Раду: перші результати екзитполу

Хто лідирує на довиборах в Раду / УНІАН

Самовисуванець Олександр Шевченко лідирує на довиборах до Верховної Ради на окрузі № 87 На Прикарпатті.

Як свідчать дані екзитполу групи Рейтинг, за попередніми результатами, він отримав 32,4% голосів.

Водночас кандидат від ВО Свобода Руслан Кошулинський отримав 31,6%.

На третьому місці кандидат від Слуги народу Василь Вірастюк - у нього 29,4%.

Решта кандидатів набрали три і менше відсотків голосів тих, хто прийшли на виборчі дільниці в неділю 28 березня.

Під час екзитполу опитали 3892 людини на 50 виборчих дільницях округу. Похибка-1,8%. Всього в окрузі № 87 в Івано-Франківській області за перемогу боролися 14 кандидатів.

Зазначимо, станом на 16.00 на проміжних виборах до Верховної Ради проголосували понад 16% виборців у Донецькій області і понад 23 % - на Прикарпатті.

"Явка виборців на вказаний час склала 16,18% в окрузі №50 і 23,72% в окрузі №87 ... Для порівняння: під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 р. активність виборців в ОВО №50 станом на 16 годин становила 32,22%, а в ОВО №87 - 26,58% ", - йдеться в повідомленні Центральної виборчої комісії.

На виборах до Верховної Ради на окрузі №50 у Донецькій області лідирує мер міста Добропілля Андрій Аксьонов, який балотувався від партії Порядок. Він перемагає з великою перевагою.

Як повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на екзит-пол, у Аксьонова 65,5% голосів виборців, які прийшли на дільниці 28 березня.

Найближчим його переслідувачем є адвокат Валентин Рибін, який балотувався від Партії Шарія - у нього 14,8% голосів. Кандидат від Євросолідарності Юлія Кузьменко набрала 6,8% голосів.

Довідка. У листопаді 2020 року депутат-мажоритарник Верховної Ради України Зіновій Андрійович написав заяву про складання депутатських повноважень. Його на місцевих виборах обрали головою Надвірнянської ОТГ.

2 березня ЦВК завершила процес реєстрації кандидатів. За мандат нардепа в 87-му окрузі змагалися 14 претендентів, ще 22 – комісія відмовила в реєстрації.

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