Куди втік Медведчук: названо основні версії

Медведчук міг виїхати до Хорватії / УНІАН

Народний депутат від партії ОПЗЖ Віктор Медеведчук можливо вже покинув Україну і перебуває в Хорватії, після того, як Генеральний прокурор Ірина Венедиктова підписала підозру в державній зраді лідеру ОПЗЖ.

Дружина Медведчука телеведуча Оксана Марченко опублікувала в Instagram фотографії з хорватською природою.

Крім того, Марченко додала в свій пост геолокацію, підтвердивши, що знаходиться в Хорватії.

Як стверджують журналісти, яхта Медведчука також зараз знаходиться в Хорватії.

Однак, за інформація джерел видання Ділова столиця, кум президента Росії Віктор Медведчук покинув Україну і зараз знаходиться на території Росії.

"За інформацією інсайдерів, політик покинув територію України раніше і ще вчора, 10 травня, перебував у РФ", - йдеться в повідомленні.

При цьому народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива в коментарі журналістам спростував інформацію про те, що Медведчук покинув Україну.

За словами Киви, Медведчук, як і він сам, не боїться переслідування і "ніхто нікуди бігти не збирається".

Він також припустив, що лідер ОПЗЖ "зараз посміхається, сидячи у своєму кабінеті", повідомляє PavlovskyNews.

Пізніше глава СБУ Іван Баканов повідомив, що Віктор Медведчук знаходиться в Україні.

Він уточнив, що соратник Медведчука Тарас Козак знаходиться зараз в Російській Федерації тимчасово.

"Можливо він виїхав з російської території на відпочинок, але повертатися в Україну", - сказав Баканов.

"Що стосується Віктора Медведчука, то сьогодні встановлюється його місцезнаходження, але за нашою інформацією, він перебуває в Україні, оскільки 8 травня він перебував на українській території і з України поки не виїжджав", - додав глава СБУ.

У чому звинувачують Медведчука

Голову політради партії Опозиційна платформа - За життя і кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука, в будинку якого сьогодні пройшли обшуки, а також народного депутата Тараса Козака звинувачують у державній зраді.

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова заявила, що правоохоронці за результатами обшуків не змогли з'ясувати, де зараз Медведчук. За даними низки ЗМІ, нардеп перебував у себе вдома, куди СБУ прийшла з обшуками, але правоохоронців туди не пускали його охоронці.

СБУ 11 травня прийшла з обшуками в будинок Медведчука на вулиці монтажників, де він зараз живе з сім'єю. Пізніше в прес-центрі СБУ підтвердили цю інформацію. За даними нардепа від Євросолідарності Олексія Гончаренка, обшуки пов'язані зі справою про видобуток газу в Криму.

Санкції проти Медведчука і Козака - про що раніше повідомляв Главред: