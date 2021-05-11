Куди втік Медведчук: названо основні версії

Яхта народного депутата України Віктора Медведчука зараз стоїть у Хорватії.
Народний депутат від партії ОПЗЖ Віктор Медеведчук можливо вже покинув Україну і перебуває в Хорватії, після того, як Генеральний прокурор Ірина Венедиктова підписала підозру в державній зраді лідеру ОПЗЖ.
Дружина Медведчука телеведуча Оксана Марченко опублікувала в Instagram фотографії з хорватською природою.
Крім того, Марченко додала в свій пост геолокацію, підтвердивши, що знаходиться в Хорватії.
Як стверджують журналісти, яхта Медведчука також зараз знаходиться в Хорватії.
Однак, за інформація джерел видання Ділова столиця, кум президента Росії Віктор Медведчук покинув Україну і зараз знаходиться на території Росії.
"За інформацією інсайдерів, політик покинув територію України раніше і ще вчора, 10 травня, перебував у РФ", - йдеться в повідомленні.
При цьому народний депутат від ОПЗЖ Ілля Кива в коментарі журналістам спростував інформацію про те, що Медведчук покинув Україну.
За словами Киви, Медведчук, як і він сам, не боїться переслідування і "ніхто нікуди бігти не збирається".
Він також припустив, що лідер ОПЗЖ "зараз посміхається, сидячи у своєму кабінеті", повідомляє PavlovskyNews.
Пізніше глава СБУ Іван Баканов повідомив, що Віктор Медведчук знаходиться в Україні.
Він уточнив, що соратник Медведчука Тарас Козак знаходиться зараз в Російській Федерації тимчасово.
"Можливо він виїхав з російської території на відпочинок, але повертатися в Україну", - сказав Баканов.
"Що стосується Віктора Медведчука, то сьогодні встановлюється його місцезнаходження, але за нашою інформацією, він перебуває в Україні, оскільки 8 травня він перебував на українській території і з України поки не виїжджав", - додав глава СБУ.
У чому звинувачують Медведчука
Голову політради партії Опозиційна платформа - За життя і кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука, в будинку якого сьогодні пройшли обшуки, а також народного депутата Тараса Козака звинувачують у державній зраді.
Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова заявила, що правоохоронці за результатами обшуків не змогли з'ясувати, де зараз Медведчук. За даними низки ЗМІ, нардеп перебував у себе вдома, куди СБУ прийшла з обшуками, але правоохоронців туди не пускали його охоронці.
СБУ 11 травня прийшла з обшуками в будинок Медведчука на вулиці монтажників, де він зараз живе з сім'єю. Пізніше в прес-центрі СБУ підтвердили цю інформацію. За даними нардепа від Євросолідарності Олексія Гончаренка, обшуки пов'язані зі справою про видобуток газу в Криму.
Санкції проти Медведчука і Козака - про що раніше повідомляв Главред:
- 2 лютого стало відомо про рішення РНБО ввести персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Указ підписав президент Володимир Зеленський. Термін дії санкцій - 5 років.
- Також санкції поширили на регіональні мовники під брендом телеканалів NewsOne, ZIK і 112 Україна.
- Також у лютому Рада національної безпеки і оборони вирішила ввести обмежувальні заходи проти Медведчука і його дружини - телеведучої Оксани Марченко - за фінансування тероризму.
- Санкції проти Медведчука своїм указом ввів у дію президент Володимир Зеленський. Зокрема, під обмежувальні заходи потрапила ділянка нафтопродуктопроводу Самара-Західний напрямок.
- YouTube заблокував "канали Медведчука". Україна кілька разів зверталася у відеохостинг з питання блокування трансляції підсанкційних каналів.