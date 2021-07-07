Куди в Європу українським туристам можна виїхати з щепленнями від COVID-19 і без: інфографіка

Куди в Європу українським туристам можна виїхати з щепленнями від COVID-19 / УНІАН

Згідно з даними інсайдерів, вже через тиждень чиновники Євросоюзу можуть прийняти рішення про відкриття своїх кордонів для громадян України. Проте, кажуть експерти, в Брюсселі повністю не вірять коронавірусній статистиці з України і бояться не впоратися з потоком невакцинованих українців. Портал Європейська правда розділив усі країни Старого Світу на кілька груп згідно коронавірусних правил в'їзду, що діють для українців, і позначили їх різними кольорами.

Червоні країни вимагають від тих, хто приїхав з України, обов'язкової самоізоляції або взагалі відмовляють у в'їзді без вагомих причин (наприклад - наявність права на роботу, документально підтверджене лікування і т.д.). Такі держави не роблять винятків навіть для тих, хто вакцинувався в Україні.

Жовті країни позначили ті держави, які пускають через кордон туристів, що прищеплювалися вакцинами, але тільки схваленими Європейським агентством з медичних засобів. Тобто найпопулярніші в Україні Китайські вакцини в рахунок не йдуть.

Зелений колір - держави, які дозволяють в'їзд нещеплених туристів з-за меж ЄС. Тільки з негативними ПЛР-тестами, або тих, хто вже перехворів COVID-19.

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Синім позначені держави, які пускають до себе туристів навіть без тестів.

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Нагадаємо, раніше директор Індійського інституту сироватки (Serum Institute) Адар Пунавалла заявив, що, яких прищеплювали від коронавірусу вакциною CoviShield (місцева назва препарату від AstraZeneca, найпопулярніша вакцина в Україні), масово виникають труднощі з поїздками до Європейського Союзу.

На даний момент Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) на сьогодні схвалило чотири вакцини від коронавірусу: AstraZeneca (нова назва — Vaxzevria), Moderna, Pfizer/BioNTech і Johnson & Johnson.