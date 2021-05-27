Кулеба назвав ще одну країну, яка загрожує безпеці України

Кулеба висловився про події в Білорусі / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про загрозу від зближення Білорусі з Росією. За його словами, це загрожує національній безпеці України.

Як зазначив міністр у програмі Право на владу на телеканалі 1+1, влада України враховує цю загрозу при прийнятті своїх рішень.

"Тому що, безумовно, подальше зближення Білорусі з Росією - це симетричне зростання загрози використання Білорусі Росією для нарощування агресії проти нашої держави. Це той ризик, який ми повинні завжди враховувати при прийнятті рішень", - сказав він.

Також Кулеба зазначив, що українська влада прийняла рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю без всяких коливань, і дії Олександра Лукашенка не залишили Україні іншого вибору.

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"У цій ситуації з примусовою посадкою літака Ryanair і арештом відомого журналіста Протасевича, не було ніяких коливань. Як тільки ми звели в купу всю інформацію, доповіли президенту, відбулася нарада і рішення було прийнято миттєво. І рішення було прийнято до того, як ЄС рекомендував припиняти авіасполучення з Білоруссю. Тому що, на жаль, Лукашенко не залишив нам іншого вибору, ми повинні захищати національні інтереси України", - сказав міністр.

Кулеба зазначив, що Україна зацікавлена в тому, щоб поруч була демократична Білорусь, але українська влада повинна дбати про національну безпеку.

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