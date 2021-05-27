Кулеба назвав ще одну країну, яка загрожує безпеці України

За словами глави МЗС, українська влада повинна дбати про національну безпеку.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про загрозу від зближення Білорусі з Росією. За його словами, це загрожує національній безпеці України.
Як зазначив міністр у програмі Право на владу на телеканалі 1+1, влада України враховує цю загрозу при прийнятті своїх рішень.
"Тому що, безумовно, подальше зближення Білорусі з Росією - це симетричне зростання загрози використання Білорусі Росією для нарощування агресії проти нашої держави. Це той ризик, який ми повинні завжди враховувати при прийнятті рішень", - сказав він.
Також Кулеба зазначив, що українська влада прийняла рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю без всяких коливань, і дії Олександра Лукашенка не залишили Україні іншого вибору.
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"У цій ситуації з примусовою посадкою літака Ryanair і арештом відомого журналіста Протасевича, не було ніяких коливань. Як тільки ми звели в купу всю інформацію, доповіли президенту, відбулася нарада і рішення було прийнято миттєво. І рішення було прийнято до того, як ЄС рекомендував припиняти авіасполучення з Білоруссю. Тому що, на жаль, Лукашенко не залишив нам іншого вибору, ми повинні захищати національні інтереси України", - сказав міністр.
Кулеба зазначив, що Україна зацікавлена в тому, щоб поруч була демократична Білорусь, але українська влада повинна дбати про національну безпеку.
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Інцидент з авіалайнером Ryanair в Мінську - про що раніше повідомляв Главред:
- Літак компанії Ryanair, який летів рейсом Афіни-Вільнюс у неділю, 23 травня, змушений був здійснити термінову посадку у зв'язку з повідомленням про замінування. Однак після того, як авіалайнер приземлився, вибухових пристроїв не виявили.
- Серед пасажирів авіалайнера знаходився білоруський опозиційний блогер, творець Telegram-каналу Nexta Роман Протасевич. Його затримали силовики в Мінську.
- Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала інцидент "операцією спецслужб" і сказала, що Роману Протасевичу може загрожувати смертна кара.
- В Євросоюзі у зв'язку з резонансною посадкою літака в аеропорту Мінська зажадали пояснень від Білорусі.
- У відповідь ЄС розгляне можливість припинення пасажирського сполучення з Білоруссю.
- Згідно з даними білоруських ЗМІ, Романа Протасевича звинувачують у масових заворушеннях згідно з різними статтями Кримінального кодексу Республіки. Однак жодна з даних статей не передбачає виняткової міри покарання.