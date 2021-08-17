Кулеба назвав умову переговорів з Росією щодо Криму

Кулеба висловився про Кримську платформу / УНІАН

Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби заявив, що Україна не направляла Росії офіційного запрошення на саміт Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня в Києві.

За словами міністра, Україна готова говорити з Росією про деокупацію Криму в рамках цієї платформи.

"Офіційне запрошення ми не висилали. Але Росія з самого початку відмовилася, коли було публічно оголошено про проведення Кримської платформи", - сказав він, передає Україна 24.

Міністр пояснив, що Росія з самого початку відмовилася взаємодіяти з Кримською платформою, але українська сторона була б не проти обговорити деокупацію Криму з Москвою.

"Вона відразу категорично відкинула будь-яку можливість взаємодії з Кримською платформою, хоча ми не проти. Ми готові говорити з Росією про Крим в рамках Кримської платформи, але тема цієї розмови може бути тільки одна - шлях і графік деокупації Криму", - підкреслив Кулеба.

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Президент України Володимир Зеленський 20 травня під час своєї прес-конференції заявив, що саміт Кримської платформи, на якому обговорюватимуться актуальні питання деокупації півострова, відбудеться 23 серпня в Києві. Українська влада очікує приїзду на захід високопоставлених гостей.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба стверджував, що Росія серйозно протистоїть Кримській платформі і намагається працювати над дискредитацією ініціативи Києва.

Представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Коріневич говорив, що за підсумками саміту Кримської платформи буде підписаний документ, в якому учасники заходу зафіксують кроки зі створення умов для повернення півострова під політичний контроль Києва.

28 липня Кулеба оголошував, що деталі політичної декларації щодо Криму вже практично узгоджені.

У МЗС також підкреслювали, що на саміт Кримської платформи до Києва приїдуть представники 40 держав і організацій.