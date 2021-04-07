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Кулеба назвав умову, за якої ЗСУ відкриють вогонь на Донбасі

7 квітня 2021, 07:11

Міністр закордонних справ підкреслив, що Україна не хоче війни. У країні дотримуються позиції про політичне і дипломатичне вирішення конфлікту.

Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба завив, що Україна не хоче війни / УНІАН

Збройні Сили України відкриватимуть вогонь на Донбасі лише у разі загрози або атаки з боку противника.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю французькій газеті Liberation. За його словами, Україна не хоче війни і не прагне до ескалації. У країні дотримуються позиції про політичне і дипломатичне вирішення конфлікту.

"Я хочу бути абсолютно ясним: Україна не хоче війни. Ми не прагнемо до ескалації, ми віддані політичному і дипломатичному вирішенню цього конфлікту. Ми будемо відкривати вогонь лише в тому випадку, якщо є загроза нашим військам на землі або якщо вони будуть атаковані", – сказав міністр.

Кулеба додав, що Україну порадувало всеосяжне припинення вогню, запроваджене 27 липня 2020 року. За його словами, до грудня воно працювало добре, але потім "в Москві щось змінилося".

"Що стосується нас, то ніякого підкріплення з метою переходу в наступ ми не здійснюємо, крім звичайних військових ротацій. Але якщо один з наших убитий, ми маємо право захищатися", - заявив глава МЗС.

Ситуація на Донбасі - останні новини:

  • 31 березня Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань Захід 2021 стягує з усієї території РФ батальйонні тактичні групи до східних кордонів України.
  • У вівторок, 30 березня, в ході позачергового засідання Верховної Ради виступив Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Він розкрив деталі загибелі 4 українських військових на Донбасі поблизу Шумів. За його словами, військові загинули від снайперського пострілу під час розмінування району насосної станції.
  • 30 березня Верховна Рада ухвалила постанову, в якій засудила загострення бойових дій на Донбасі. Український парламент зажадав від Росії негайно припинити бойові дії та закликав світову спільноту вплинути на РФ.
  • Росія перекидає на кордон з Україною військова техніка, при цьому маскує її номери. Про це йдеться в розслідуванні групи незалежних експертів Conflict Intelligence Team.
  • 2 квітня Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов заявив, що РНБО цілодобово відстежує ситуацію щодо загострення на Донбасі після повідомлень про те, що РФ стягує війська до українських кордонів. За його словами, Київ готує різні сценарії реагування залежно від розвитку подій.

ЗСУ війна на Донбасі Дмитро Кулеба новини України
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