Кулеба назвав умову, за якої ЗСУ відкриють вогонь на Донбасі

Дмитро Кулеба завив, що Україна не хоче війни / УНІАН

Збройні Сили України відкриватимуть вогонь на Донбасі лише у разі загрози або атаки з боку противника.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю французькій газеті Liberation. За його словами, Україна не хоче війни і не прагне до ескалації. У країні дотримуються позиції про політичне і дипломатичне вирішення конфлікту.

"Я хочу бути абсолютно ясним: Україна не хоче війни. Ми не прагнемо до ескалації, ми віддані політичному і дипломатичному вирішенню цього конфлікту. Ми будемо відкривати вогонь лише в тому випадку, якщо є загроза нашим військам на землі або якщо вони будуть атаковані", – сказав міністр.

Кулеба додав, що Україну порадувало всеосяжне припинення вогню, запроваджене 27 липня 2020 року. За його словами, до грудня воно працювало добре, але потім "в Москві щось змінилося".

"Що стосується нас, то ніякого підкріплення з метою переходу в наступ ми не здійснюємо, крім звичайних військових ротацій. Але якщо один з наших убитий, ми маємо право захищатися", - заявив глава МЗС.

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