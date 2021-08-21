Кулеба обговорив із Нуланд візит Зеленського до США

Кулеба обговорив низку питань з Нуланд / УНІАН

Глава МЗС Дмитро Кулеба сьогодні поговорив по телефону із заступником державного секретаря США Вікторією Нуланд - сторони обговорили низку питань , у тому числі підготовку візиту українського президента до Вашингтона, пише МЗС України.

Повідомляється, що сторони домовилися взаємодіяти в евакуації громадян України з Афганістану в пріоритетному порядку.

"Співрозмовники окремо обговорили підготовку до візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки і висловили взаємне переконання в тому, що візит буде успішним і результативним", - йдеться в повідомленні.

Зустріч Зеленського і Байдена

У Білому домі 21 липня офіційно заявили, що президент України Володимир Зеленський запрошений з візитом до Вашингтона на 30 Серпня. Очікується, що в ході переговорів з господарем Білого дому Джо Байденом він повинен обговорити питання газопроводу Північний потік-2 і проблему врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі.

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія говорив, що переговори Зеленського і Байдена на неформальній частині зустрічі можуть пройти на підвищених тонах через те, що Київ незадоволений угодою Вашингтона і Берліна по Північному потоку-2. За словами парламентарія, Київ має намір зосередитися на співпраці з Конгресом, який підтримує Україну і виступає проти енергетичного проекту Газпрому.

Президент Зеленський стверджував, що на зустрічі з Байденом у Вашингтоні він має намір попросити главу американської держави взяти участь у переговорах по Донбасу. Ідею можна реалізувати на базі нормандського формату в тому випадку, якщо ініціативу підтримають Німеччина, Франція і Росія.

Пізніше з'ясувалося, що президент України Володимир Зеленський зустрінеться з главою Білого дому Джо Байденом 31 серпня. Дата перенесена через зміни в програмному порядку візиту-тепер Захід передбачатиме не тільки зустріч в рамках делегацій, а й переговори один на один.