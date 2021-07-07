Кулеба пояснив, як пов'язані "люблінський трикутник" і російський світ

Дмитро Кулеба / УНІАН

Проєкт "люблінський трикутник" (до складу якого входять представники України, Польщі та Литви) є якісною альтернативою "російському світу". Про це у своєму відеозверненні заявив Міністр закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Люблінський трикутник" − це, по суті, альтернатива" російському світу" в цій частині Європи", - сказав керівник української дипломатії.

Крім того, Кулеба каже, що хотів би приєднання до цього "трикутного" об'єднання Білорусі.

"Ми будемо працювати так, щоб наближати той момент, коли і Білорусь замість "русского мира" вибере "люблінський трикутник", − заявив чиновник.

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Нагадаємо, раніше керівник українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив - Україна належить до західного світу і ніколи не приєднається до "русского мира".

"Росія повинна зрозуміти, що Україна належить до світу демократії, до західного світу. І захід не дозволить Україні зруйнувати демократію і суверенітет України. Це дуже простий меседж, який наші друзі і Партнери можуть донести Росії. Україна ніколи не стане частиною "русского мира"", — сказав дипломат.