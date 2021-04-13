Кулеба пояснив, чому Україна ніколи не увійде в "русский мир"

Керівник МЗС України Дмитро Кулеба 13 квітня в рамках спільного брифінгу з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом зробив цілу низку протокольних заяв.
Керівник українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив - Україна належить до західного світу і ніколи не приєднається до "російського світу". Про це дипломат заявив у рамках спільного брифінгу з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Росія повинна зрозуміти, що Україна належить до світу демократії, до західного світу. І захід не дозволить Україні зруйнувати демократію і суверенітет України. Це дуже простий меседж, який наші друзі і партнери можуть донести Росії. Україна ніколи не стане частиною "русского мира"", - сказав Кулеба.
Крім того, дипломат закликав НАТО вплинути на введення нового раунду санкцій, які збільшать ціну російської агресії для Кремля.
"На операційному рівні потрібні заходи, які будуть стримувати Росію і її агресивні наміри. Це може бути новий раунд санкцій, які піднімуть ціну російської агресії, це може бути пряма підтримка, спрямована на посилення української обороноздатності", - сказав він.
читайте такожКулеба назвав умову, за якої ЗСУ відкриють вогонь на Донбасі
Ситуація на Донбасі - про що раніше повідомлялося:
- 26 березня російські незаконні збройні формування обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу шумів. В результаті ворожого вогню загинули 4 українських військових. Через це президент України Володимир Зеленський закликав усіх лідерів країн нормандської четвірки докласти максимальних зусиль для того, щоб на Донбасі був повністю збережений режим припинення вогню.
- 30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
- Російські розслідувачі з проекту Conflict Intelligence Team (CIT) знайшли у Воронезькій області неподалік від українського кордону новий величезний польовий табір армії РФ. Місцеві жителі говорять про те, що це поле довжиною від трьох до чотирьох кілометрів, яке повністю заставлено технікою.
- 5 квітня спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не становить загрозу для жодної країни світу, включаючи Україну.