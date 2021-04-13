Кулеба пояснив, чому Україна ніколи не увійде в "русский мир"

Дмитро Кулеба / УНІАН

Керівник українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив - Україна належить до західного світу і ніколи не приєднається до "російського світу". Про це дипломат заявив у рамках спільного брифінгу з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Росія повинна зрозуміти, що Україна належить до світу демократії, до західного світу. І захід не дозволить Україні зруйнувати демократію і суверенітет України. Це дуже простий меседж, який наші друзі і партнери можуть донести Росії. Україна ніколи не стане частиною "русского мира"", - сказав Кулеба.

Крім того, дипломат закликав НАТО вплинути на введення нового раунду санкцій, які збільшать ціну російської агресії для Кремля.

"На операційному рівні потрібні заходи, які будуть стримувати Росію і її агресивні наміри. Це може бути новий раунд санкцій, які піднімуть ціну російської агресії, це може бути пряма підтримка, спрямована на посилення української обороноздатності", - сказав він.

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