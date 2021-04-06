Кулеба пояснив Лаврову, кого треба привести до тями

Спроба Росії нав'язати Україні образ "агресора" провалилася, заявив глава МЗС України.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на закиди російського колеги Сергія Лаврова, який закликав Німеччину та Францію "привести Україну до тями". Глава МЗС України підкреслив, що міжнародні партнери бачать, що саме Росію потрібно приводити до тями.
"Останній тиждень показав: всі партнери України прекрасно бачать, що до тями треба приводити РФ. Вони вже це роблять. Виваженість України, навпаки, відзначають позитивно. Спроба РФ нав'язати Україні образ "агресора" вже провалилася. Залишилися лише гучні заяви для телеглядачів в РФ", - висловився Кулеба на своїй сторінці у Twitter.
Зазначимо, раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Захід повинен відреагувати на нібито перекидання Києвом військових сил до лінії розмежування в зоні конфлікту й докласти максимальних зусиль для виконання українською стороною Мінських угод.
"На жаль, щоразу, коли зустрічається "нормандський формат" в тій чи іншій якості, на рівні лідерів, представників, співробітників міністерств закордонних справ, ми не бачимо енергійних дій з боку наших французьких і німецьких колег щодо приведення української сторони до тями. А зараз вже занадто багато свідчень того, що це потрібно зробити невідкладно", - сказав Лавров.
Загострення на Донбасі - про що йшлося раніше:
- 26 березня російські незаконні збройні формування обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу Шумів. Унаслідок ворожого вогню загинули 4 українських військових. Через це президент України Володимир Зеленський закликав усіх лідерів країн нормандської четвірки докласти максимальних зусиль для того, щоб на Донбасі був повністю збережений режим припинення вогню.
- 30 березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
- 5 квітня бойовики на Донбасі обстріляли зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів українські позиції біля Авдіївки. Унаслідок ворожого обстрілу смертельне поранення отримав військовослужбовець Об'єднаних сил.