Кулеба пояснив Лаврову, кого треба привести до тями

Дмитро Кулеба відповів на закиди Лаврова / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на закиди російського колеги Сергія Лаврова, який закликав Німеччину та Францію "привести Україну до тями". Глава МЗС України підкреслив, що міжнародні партнери бачать, що саме Росію потрібно приводити до тями.

"Останній тиждень показав: всі партнери України прекрасно бачать, що до тями треба приводити РФ. Вони вже це роблять. Виваженість України, навпаки, відзначають позитивно. Спроба РФ нав'язати Україні образ "агресора" вже провалилася. Залишилися лише гучні заяви для телеглядачів в РФ", - висловився Кулеба на своїй сторінці у Twitter.

Зазначимо, раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Захід повинен відреагувати на нібито перекидання Києвом військових сил до лінії розмежування в зоні конфлікту й докласти максимальних зусиль для виконання українською стороною Мінських угод.

"На жаль, щоразу, коли зустрічається "нормандський формат" в тій чи іншій якості, на рівні лідерів, представників, співробітників міністерств закордонних справ, ми не бачимо енергійних дій з боку наших французьких і німецьких колег щодо приведення української сторони до тями. А зараз вже занадто багато свідчень того, що це потрібно зробити невідкладно", - сказав Лавров.

Загострення на Донбасі - про що йшлося раніше: