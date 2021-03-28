Кулеба попросив Макрона передати Путіну прохання щодо Донбасу / УНІАН

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що у президента Франції Еммануеля Макрона достатньо якостей, щоб переконати главу Кремля Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо Донбасу.

"Французький президент має достатньо лідерських якостей і політичної ваги, щоб дати новий поштовх для відновлення мирного процесу, переконати російського президента сісти за стіл переговорів у нормандському форматі і спробувати нарешті знайти шлях до справедливого і міцного миру. Зараз вдалий час для того, щоб відновити ці зусилля", - заявив Кулеба у колонці для Le Figaro.

За його словами, на сьогодні більш-менш зрозуміло, як ця війна має завершитися.

"Справжнє питання - коли це станеться. Волі в української сторони достатньо, достатньо її і у наших французьких і німецьких партнерів як посередників у мирному врегулюванні. Але з російського боку є явне небажання діяти", - підкреслив глава українського МЗС.

Кулеба також нагадав, що на саміті "нормандської четвірки" у грудні 2019 року Макрон назвав війну на Донбасі "відкритою раною в центрі європейського континенту", а також підкреслив, що тільки після завершення цієї війни можлива стабільність і відновлення архітектури безпеки в Європі.

Нормандські переговори - про що йшлося раніше: