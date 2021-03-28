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Кулеба попросив Макрона передати Путіну прохання щодо Донбасу

28 березня 2021, 10:17
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Президент Франції має достатньо лідерських якостей і політичної ваги, щоб переконати Путіна сісти за стіл переговорів у нормандському форматі, заявив Кулеба.

Кулеба
Кулеба попросив Макрона передати Путіну прохання щодо Донбасу / УНІАН

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що у президента Франції Еммануеля Макрона достатньо якостей, щоб переконати главу Кремля Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо Донбасу.

"Французький президент має достатньо лідерських якостей і політичної ваги, щоб дати новий поштовх для відновлення мирного процесу, переконати російського президента сісти за стіл переговорів у нормандському форматі і спробувати нарешті знайти шлях до справедливого і міцного миру. Зараз вдалий час для того, щоб відновити ці зусилля", - заявив Кулеба у колонці для Le Figaro.

За його словами, на сьогодні більш-менш зрозуміло, як ця війна має завершитися.

"Справжнє питання - коли це станеться. Волі в української сторони достатньо, достатньо її і у наших французьких і німецьких партнерів як посередників у мирному врегулюванні. Але з російського боку є явне небажання діяти", - підкреслив глава українського МЗС.

Кулеба також нагадав, що на саміті "нормандської четвірки" у грудні 2019 року Макрон назвав війну на Донбасі "відкритою раною в центрі європейського континенту", а також підкреслив, що тільки після завершення цієї війни можлива стабільність і відновлення архітектури безпеки в Європі.

Нормандські переговори - про що йшлося раніше:

  • 12 січня в Берліні завершилися переговори представників нормандської четвірки щодо врегулювання ситуації на Донбасі. За словами Андрія Єрмака, дискусія була непростою, але мала конструктивний характер. Всі сторони відзначили важливість дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що головним досягненням нормандської зустрічі політичних радників у Берліні стало рішення про продовження перемир'я на Донбасі. Однак учасникам вдалося обговорити далеко не всі питання.
  • 27 січня відбулася чергова зустріч політичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії у форматі відеоконференції. Україну на нормандських переговорах представляв керівник Офісу президента Андрій Єрмак. "Під час зустрічі сторони обговорили кроки, які могли б активізувати процес встановлення миру на Донбасі", - розповіли в ОП.
  • 9 березня президент України Володимир Зеленський анонсував підготовку зустрічі лідерів нормандського формату щодо врегулювання ситуації на Донбасі – Володимира Путіна, Еммануеля Макрона та Ангели Меркель. Однак у разі, якщо вона не відбудеться, глава української держави знайде інший формат переговорів з кожною стороною.

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