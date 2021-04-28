Кулеба пояснив, на що доведеться піти Зеленському заради врегулювання на Донбасі

Дмитро Кулеба / УНІАН

Для того, щоб зупинити війну на Донбасі, доведеться вести переговори безпосередньо з президентом РФ Володимиром Путіним. Тому президент Володимир Зеленський готовий до особистої зустрічі з ним. Про це говорить керівник українського МЗС Дмитро Кулеба в ефірі програми BBC HARDtalk.

"Щоб зупинити війну в Україні і принести мир, доведеться говорити безпосередньо з Путіним. Наша головна мета - зібрати повноцінний саміт у нормандському форматі. Україна імплементувала всі рішення Паризького саміту 2019 року. Ми можемо рухатися далі. Єдина сторона, яка не виконала свої обіцянки це Росія", ‒ сказав керівник міністр.

За словами Кулеби, саме з вищевказаної причини Україна хоче переговорів з Володимиром Путіним в рамках Нормандського формату.

"Але якщо Путін уникає цього формату, то мій президент готовий зустрітися з ним особисто і обговорити, як прибрати Росію з України, як деокупувати наші території і принести мир", ‒ сказав він.

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Переговори Зеленського з Путіним: