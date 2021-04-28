Кулеба пояснив, на що доведеться піти Зеленському заради врегулювання на Донбасі

Керівник українського МЗС Дмитро Кулеба дав детальну оцінку ситуації з врегулюванням військового конфлікту на Донбасі і ролі президента Зеленського.
Для того, щоб зупинити війну на Донбасі, доведеться вести переговори безпосередньо з президентом РФ Володимиром Путіним. Тому президент Володимир Зеленський готовий до особистої зустрічі з ним. Про це говорить керівник українського МЗС Дмитро Кулеба в ефірі програми BBC HARDtalk.
"Щоб зупинити війну в Україні і принести мир, доведеться говорити безпосередньо з Путіним. Наша головна мета - зібрати повноцінний саміт у нормандському форматі. Україна імплементувала всі рішення Паризького саміту 2019 року. Ми можемо рухатися далі. Єдина сторона, яка не виконала свої обіцянки це Росія", ‒ сказав керівник міністр.
За словами Кулеби, саме з вищевказаної причини Україна хоче переговорів з Володимиром Путіним в рамках Нормандського формату.
"Але якщо Путін уникає цього формату, то мій президент готовий зустрітися з ним особисто і обговорити, як прибрати Росію з України, як деокупувати наші території і принести мир", ‒ сказав він.
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Переговори Зеленського з Путіним:
- Прессекретар президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що глава РФ точно не буде обговорювати з українським колегою Володимиром Зеленським питання Криму.
- Раніше президент Володимир Зеленський звернувся до Володимира Путіна російською мовою і запропонував провести зустріч у будь-якій точці Донецької та Луганської областей, де продовжують йти бойові дії.
- Президент Росії відповів Зеленському на пропозицію зустрітися на Донбасі і запросив до Москви.
- В офісі президента України розповіли про те, що після того, як в зоні російсько-українського конфлікту на Донбасі відбулося різке загострення, президентська адміністрація відправила запит на переговори з лідерами нормандської четвірки. Проте, Путін відмовився від дискусії з Зеленським.
- Зеленський 16 квітня за підсумками переговорів з президентом Франції Макроном і канцлером ФРН Меркель заявив, що він планував поговорити і з главою РФ, однак Путін вирішив не брати участь у дискусії щодо Донбасу.