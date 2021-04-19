Кулеба запропонував ЄС потужно вдарити по Росії новими санкціями

Міністр закордонних справ України запропонував ЄС покроковий план дій для стримування подальшої ескалації РФ.
Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував Європейському союзу запровадити нові санкції проти Росії. На його думку, це має стримати російську агресію.
"На засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС поінформував колег про небезпечний курс РФ на загострення. Я запропонував покроковий план дій для стримування подальшої ескалації РФ. Основний елемент: підготовка нового пакету секторальних санкцій", - зазначив Кулеба на своїй сторінці у Twitter.
Він також підкреслив, що персональних санкцій проти Росії вже недостатньо.
Війська Росії біля кордонів України - про що йшлося раніше:
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не становить загрозу для жодної країни світу, включаючи Україну.
- Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що справжньою метою нарощування Росією військової присутності поблизу кордонів України може бути посилення тиску на країну з метою примусу до поступок у переговорному процесі.
- Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель перед обговоренням міністрами закордонних справ Євросоюзу ситуації на кордоні України закликав Росію відвести війська.
Автор: Адріана Бубновська