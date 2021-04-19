Кулеба запропонував ЄС потужно вдарити по Росії новими санкціями / УНІАН

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував Європейському союзу запровадити нові санкції проти Росії. На його думку, це має стримати російську агресію.

"На засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС поінформував колег про небезпечний курс РФ на загострення. Я запропонував покроковий план дій для стримування подальшої ескалації РФ. Основний елемент: підготовка нового пакету секторальних санкцій", - зазначив Кулеба на своїй сторінці у Twitter.

Він також підкреслив, що персональних санкцій проти Росії вже недостатньо.

Війська Росії біля кордонів України - про що йшлося раніше: