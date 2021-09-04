Кулеба розкрив деталі підготовки візиту Байдена в Україну

Зустріч Володимира Зеленського і Джо Байдена / Reuters

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про підготовку візиту президента США Джо Байдена в Україну.

Як підкреслив він в інтерв'ю РБК-Україна, українська дипломатія вже працює над візитом американського президента в Україну.

У той же час глава українського зовнішньополітичного відомства не дав відповіді щодо ймовірних термінів візиту Байдена в Україну.

"Переконаний, що за час свого президентства Джо Байден відвідає Україну, оскільки наша країна дуже важлива для нього і є дуже важливим пріоритетом зовнішньої політики США", - додав Кулеба.

Візит Зеленського до США

Нагадаємо, 1 вересня Володимир Зеленський провів першу особисту зустріч з президентом США Джо Байденом. За його словами, переговори були продуктивними, але "не завжди в сонячній атмосфері". Президент України назвав їх "чоловічою розмовою" і розкрив деталі.

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Зазначимо, лідери держав перед початком зустрічі виступили з короткими промовами перед пресою, але за підсумками переговорів спільної прес-конференції Зеленського і Байдена не було.

Україна і Сполучені Штати Америки зробили спільна заява про стратегічне партнерство між державами. Партнерство охоплюватиме низку важливих сфер.